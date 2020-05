ESET migliora la gestione della sicurezza per le imprese che adottano Microsoft Azure

ESET, specialista globale nel mercato della cybersecurity, ha aggiornato la soluzione Security Management Center per Microsoft Azure, fornendo alle aziende una visibilità di rete completa e in tempo reale, che consente di supervisionare migliaia di server, desktop e dispositivi mobili attraverso un unico pannello di controllo.

ESET Security Management Center for Microsoft Azure è una soluzione di gestione in cloud che offre alle aziende la possibilità di implementare, aggiornare e gestire tutte le soluzioni di sicurezza ESET da un’unica console. L’upgrade è ideale sia per le piccole che per le grandi aziende che già utilizzano Microsoft Azure, e non richiede hardware o costi di licenza aggiuntivi.

La soluzione completa consente un facile controllo di tutti i desktop e i server fisici e virtuali aziendali che utilizzano Windows, macOS e Linux, oltre a supportare la gestione completa dei dispositivi Mobile Device Management (MDM) di apparati Android e iOS. ESET Security Management Center integra senza soluzione di continuità la gestione di più prodotti endpoint, tra cui ESET Enterprise Inspector ed ESET Dynamic Threat Defense in un unico hub di facile utilizzo, accessibile anche via browser. Ciò significa che le aziende possono dotarsi di una protezione multi layer che comprende i principi chiave di una forte strategia di cybersecurity: prevenzione delle minacce, rilevamento, valutazione e risposta.

Inoltre, la soluzione prevede un sistema di notifica completamente personalizzabile, che consente agli utenti una configurazione ad hoc per selezionare le sole informazioni che desiderano ricevere.

Igor Hula, Product Manager di ESET, ha commentato: “Ci impegniamo a fornire agli utenti il meglio della sicurezza IT, e la nostra ampia gamma di prodotti per una varietà di piattaforme e dispositivi ne è la conferma. Crediamo che ogni azienda debba essere dotata di tecnologie all’avanguardia per mantenere sia i propri dipendenti che i clienti sicuri e protetti, e stiamo continuamente migliorando e adattando le nostre soluzioni con questo obiettivo. È fondamentale che le aziende di qualsiasi dimensione siano supportate da una strategia di sicurezza informatica completa, con soluzioni avanzate e facili da usare che consentono alle aziende di concentrarsi sui propri obiettivi, sapendo di poter lavorare in sicurezza”.