Oracle mette a frutto le analisi HR

Lo fa con Oracle Analytics for Cloud HCM, con cui i team delle risorse umane migliorano il processo decisionale in azienda

Oracle ha annunciato la disponibilità di oggi Oracle Analytics for Cloud HCM. Basato su Oracle Analytics Cloud e alimentato da Oracle Autonomous Database, Oracle Analytics for Cloud HCM fornisce a responsabili delle risorse umane, analisti e responsabili delle linee di business dettagliati insight sulla gestione del personale offrendo una visione completa dei dati dell’intera azienda. Le nuove funzionalità di analisi self-service aiutano i clienti a trarre il massimo del valore da Oracle HCM Cloud.

Come sottolineato fin dalle prime battute in una nota ufficiale da T.K. Anand, Senior Vice President, Oracle Analytics: «A fronte dell’elevata instabilità dell’attuale situazione, i manager delle risorse umane sono diventati strategici per le aziende. Con Oracle Analytics for Cloud HCM i clienti sono ora in grado di mettere a frutto le analisi HR per ottenere un livello di informazioni senza precedenti e ridurre la dipendenza dall’intermediazione dell’IT negli analytics. Ciò permette una più stretta collaborazione tra il dipartimento delle Risorse Umane e le altre divisioni aziendali – per esempio quella Finance – che aiuterà i nostri clienti ad affrontare questi periodi di incertezza e a sostenere la crescita aziendale».

Studiato per i responsabili delle risorse umane e i business partner, Oracle Analytics for Cloud HCM include le seguenti funzionalità predefinite:

Modello di dati interfunzionale: accelera le analisi di grandi volumi di dati operativi all’interno di Oracle Cloud HCM. Il modello di dati risiede all’interno di Oracle Autonomous Data Warehouse – ad alte prestazioni, semplice da utilizzare e scalabile in modo flessibile, – consentendo l’allineamento tra le diverse funzioni di business.

Catalogo di KPI e “dashboard”: una ricca serie di oltre 50 KPI per le risorse umane, dashboard e report per le principali misurazioni HR tra cui composizione della forza lavoro, avvicendamento e fidelizzazione e efficacia del team per aiutare i dipartimenti delle risorse umane a ottenere informazioni dettagliate più rapidamente.

Scalabilità per adattarsi alle necessità dell’azienda: i clienti possono arricchire i dati di Oracle Cloud HCM con i dati di altre applicazioni Oracle e non Oracle o di altre fonti dati esterne.

Come sottolineato da Dave Menninger, SVP, Ventana Research: «Le aziende riferiscono regolarmente che l’utilizzo di dati interfunzionali offre un vantaggio competitivo. L’analisi basata su una gamma di dati che va oltre i limiti del dipartimento – come le funzionalità di Oracle Analytics for Cloud HCM – permette al personale della linea di business di prendere decisioni e intraprendere azioni al fine di soddisfare al meglio i suoi obiettivi strategici e operativi».