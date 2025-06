Connected Claims 2.0: il supporto AI-based di Appian all’insurance

Anche il settore assicurativo negli ultimi anni si è trasformato, adattandosi all’inevitabile rivoluzione digitale in corso. Per andare incontro alle esigenze delle aziende operanti nel settore, Appian ha annunciato il lancio di Connected Claims 2.0, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale e pensata per fornire un flusso di lavoro unificato per la gestione dei sinistri. Appian è stata inoltre nominata da Everest Group come Leader nella classifica AI-enabled Claims Management Systems for Property & Casualty (P&C) Insurance – Products PEAK Matrix Assessment 2025. Connected Claims 2.0 è basata su Case Management Studio, gli agenti IA e il data fabric di Appian per offrire processi automatizzati semplificati, basati sui dati e potenziati dall’IA.

Connected Claims 2.0: il nuovo alleato delle agenzie assicurative

Spinto dalla rapida trasformazione digitale, si stima che il mercato globale dei servizi di gestione dei sinistri assicurativi possa raggiungere i 638,3 miliardi di dollari entro il 2032. Connected Claims 2.0 supporterà il settore assicurativo in questa fase di crescita con un flusso di lavoro unificato che accelera l’elaborazione dei sinistri, migliora il rilevamento delle frodi, riduce le disomogeneità di gestione e i problemi di gestione dei dati e aumenta la soddisfazione dei clienti. Connected Claims 2.0 è una piattaforma completamente integrata e basata sull’intelligenza artificiale con flussi di lavoro personalizzabili e un’esperienza utente eccellente, dotata di un unico pannello di controllo, analisi dei dati potenziate dall’IA, accesso ai dati in tempo reale e gestione automatizzata della conformità normativa.

La soluzione Connected Claims di Appian offre un potente supporto basato sull’IA a tutti i periti assicurativi, semplificando la gestione delle richieste in un contesto caratterizzato da un elevato volume di documenti. Grazie a funzionalità quali la classificazione dei dati, la sintesi dei documenti, la chat contestuale e i consigli sulle azioni migliori da intraprendere, l’IA accelera il lavoro e migliora il processo decisionale. La nuova generazione della soluzione introduce l’Appian AI Document Center, che consente agli utenti di addestrare facilmente i modelli per estrarre dati da documenti non strutturati. Ciò significa un’acquisizione più veloce, una cattura dei dati più rapida e accurata e il trasferimento senza soluzione di continuità per attività come il rilevamento delle frodi e lo smistamento automatico. Con il tempo, gli utenti possono ottenere un’elevata precisione e aumentare i tassi di elaborazione diretta (STP), consentendo ai dipendenti di concentrarsi solo sui casi più complessi. Il risultato è una gestione dei sinistri più rapida e intelligente con meno lavoro manuale.

Perché le aziende scelgono Appian?

Appian, scelta da aziende come Aon, Canada Life e Aviva, è stata anche nominata Leader nella classifica PEAK Matrix Assessment 2025 di Everest Group nella categoria “AI-enabled Claims Management Systems for Property & Casualty (P&C) Insurance”. La valutazione ha preso in considerazione diversi fattori, tra cui la vision e la strategia di ciascun fornitore, le capacità tecnologiche, la flessibilità di implementazione, i modelli di coinvolgimento dei clienti, i servizi di assistenza e il valore complessivo offerto. Il riconoscimento di Appian come Leader sottolinea la sua esperienza nell’integrazione dell’IA direttamente nei processi. Questo approccio consente agli assicuratori di accedere facilmente a potenti funzionalità di IA quando e dove necessario, con pochi clic

Connected Claims 2.0 supporta le compagnie assicurative, dai periti assicurativi ai team addetti all’individuazione delle frodi, dal servizio clienti ai responsabili della conformità normativa, fino ai team IT e operativi.

Dichiarazioni

“La soluzione Connected Claims di Appian, basata sulla sua piattaforma low-code, combina l’elaborazione dei documenti basata sull’IA, le integrazioni trasparenti con sistemi di terze parti e gli acceleratori configurabili per offrire un rapido time-to-value alle compagnie di assicurazione danni”, ha affermato Aurindum Mukherjee, Practice Director di Everest Group. “Il solido supporto all’integrazione con i sistemi di pagamento, di gestione dei rischi e delle frodi, unito al comprovato successo nell’accelerare il valore aziendale per gli assicuratori e all’alta soddisfazione dei clienti per l’implementazione e il supporto, consolidano la posizione di Appian come Leader nella classifica PEAK Matrix® 2025 di Everest Group nella categoria AI-enabled Claims Management Systems for Property & Casualty (P&C) Insurance”.

“Stiamo lanciando Appian Connected Claims 2.0 per rispondere all’urgente necessità di velocità e creazione di valore immediato in un momento in cui il settore assicurativo deve affrontare una crescente complessità”, ha dichiarato Jake Sloan, Global Vice President of Insurance di Appian. “La nostra soluzione promuove l’innovazione digitale nel settore dei sinistri, in linea con la modernizzazione dei processi amministrativi core nel cloud per favorire una creazione di valore immediata. È configurabile, veloce da implementare e sfrutta la più recente e potente IA integrata nei processi per accelerare i cicli di lavorazione, combattere le frodi e personalizzare l’esperienza dei clienti. Connected Claims 2.0 consente agli assicuratori di trasformare le operazioni, bilanciando efficienza e accuratezza per una maggiore soddisfazione dei clienti, ponendosi all’avanguardia nell’evoluzione della gestione dei sinistri”.