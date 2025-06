Agentforce 3 è arrivato per sbloccare tutto il potenziale dell’AI Agentica

Salesforce, l’AI CRM, annuncia Agentforce 3, un importante aggiornamento della propria piattaforma di forza lavoro digitale che offre alle aziende la visibilità e il controllo necessari per scalare gli agenti AI senza compromessi. Con l’aumento della loro adozione a livello enterprise, il vero ostacolo è diventato evidente: manca una visione chiara su come operano gli agenti AI e sulla capacità di adattarli in tempo reale. Agentforce 3 modifica questo aspetto. Basato sull’esperienza maturata da migliaia di implementazioni dal lancio iniziale nell’ottobre 2024, la piattaforma ha già generato risultati concreti: -15% nel tempo medio di gestione dei casi clienti per Engine, risoluzione autonoma del 70% delle interazioni amministrative via chat per 1-800 Accountant durante le settimane delle tasse del 2025, e un +22% nella retention degli abbonati di Grupo Globo. Agentforce 3 consente ai responsabili di monitorare, migliorare e far crescere la propria forza lavoro AI con fiducia.

Grazie al nuovo Command Center per un piano monitoraggio, al supporto integrato del Model Context Protocol (MCP) per un’interoperabilità plug-and-play e a oltre 100 nuove azioni predefinite per settore pensate per accelerare il time-to-value, Agentforce 3 consente alle aziende di potenziare ciò che funziona, correggere ciò che non va e sbloccare tutto il potenziale dell’AI agentica — con chiarezza, controllo e velocità.

Perché Agentforce 3 è importante

L’adozione degli agenti AI sta crescendo rapidamente. Secondo il prossimo Slack Workflow Index, l’uso degli agenti AI è aumentato del 233% in soli sei mesi, e nello stesso periodo oltre 8.000 clienti hanno scelto di implementare Agentforce. Tuttavia, fino ad oggi le piattaforme per agenti non offrivano ancora gli strumenti, la governance e la visibilità necessari per scalare a livello enterprise. Agentforce 3 colma finalmente questo divario — offrendo alle aziende la visibilità completa, l’integrazione sicura degli strumenti e i controlli di livello enterprise necessari per trasformare la velocità degli agenti in un vantaggio competitivo.

Dichiarazioni

“Con Agentforce abbiamo unificato agenti, dati, applicazioni e metadati per creare la piattaforma di lavoro digitale numero uno, aiutando migliaia di aziende a cogliere già oggi le opportunità offerte dall’AI agentica”, ha dichiarato Adam Evans, Executive Vice President e General Manager di Salesforce AI. “Negli ultimi mesi abbiamo ascoltato con attenzione i nostri clienti e abbiamo continuato a innovare rapidamente sul fronte tecnologico. Il risultato è Agentforce 3: un importante salto in avanti che porta ancora più intelligenza, performance elevate, fiducia e trasparenza in ogni implementazione della piattaforma. Agentforce 3 ridefinirà il modo in cui esseri umani e agenti AI collaborano, abilitando nuovi livelli di produttività, efficienza e trasformazione del business”.