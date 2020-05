Dell Technologies fa il networking open source

Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies è un nuovo set di soluzioni che automatizza e semplifica la gestione dei data center

Dell Technologies ha annunciato Enterprise SONiC Distribution by Dell Technologies, un nuovo set di soluzioni di networking open source totalmente supportato che aiuta le aziende a modernizzare e semplificare le operazioni e la gestione dei propri data center.

Mentre le aziende si affidano sempre più spesso per le loro attività ai moderni modelli di cloud ibrido, l’approccio storicamente monolitico e proprietario al networking si rivela fonte di inefficienze e inutili complessità. Dell Technologies si affida alla collaborazione con Microsoft nell’ambito del progetto open source SONiC (Software for Open Networking in the Cloud). Integrando SONiC nel DNA dell’hardware Dell EMC PowerSwitch Open Networking, Dell Enterprise SONiC Distribution elimina la complessità e crea una rete agile e flessibile attraverso un approccio basato sugli standard aperti per supportare workload di ogni dimensione.

Come riferito in una nota ufficiale da Tom Burns, SVP & GM Integrated Products & Solutions, Dell Technologies: «I nostri clienti testimoniano che un approccio basato sull’hybrid cloud è rilevante per il loro successo, anche se riscontrano difficoltà a fare evolvere le reti di trasporto dati e gestire la presenza di molteplici punti deboli che possono potenzialmente provocare interruzioni. La separazione del software del device di rete – switch- in più componenti containerizzati, garantisce alle aziende gli strumenti per semplificare drasticamente la gestione di reti complesse, offrendo prestazioni adeguate ai carichi di lavoro».

Grazie al supporto offerto con Dell Enterprise SONiC Distribution, i cloud provider e le grandi aziende hanno a disposizione meccanismi collaudati per la creazione di cataloghi e di servizi vicini alle esigenze dei clienti.

Dell Technologies offre una vasta scelta di sistemi operativi di networking open source. I clienti possono così scegliere la piattaforma hardware e software più aderente alle priorità e massimizzare l’innovazione open source senza rinunciare al supporto, alla sicurezza e alla facilità di integrazione all’interno dei propri ambienti IT.

Per Yousef Khalidi, Corporate Vice President of Microsoft Azure Networking di Microsoft: «SONiC è uno dei maggiori OS open source per gli switch di rete che mette a disposizione dei clienti un software moderno ed efficiente per il cloud networking. Siamo lieti che Dell Technologies fornisca il relativo supporto enterprise ai suoi clienti».