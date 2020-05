Quali sono i bonus più utilizzati dai casino per attrarre clienti

Il pubblico dei casino online sta diventando sempre più esigente e adesso, oltre a volere una vasta gamma di giochi con cui dilettarsi, cerca anche la piattaforma che glielo permette con le migliori promozioni. La continua ricerca dell’offerta giusta fa sì che le piattaforme siano in continua competizione e debbano studiare come portare dalla propria […]

Il pubblico dei casino online sta diventando sempre più esigente e adesso, oltre a volere una vasta gamma di giochi con cui dilettarsi, cerca anche la piattaforma che glielo permette con le migliori promozioni. La continua ricerca dell’offerta giusta fa sì che le piattaforme siano in continua competizione e debbano studiare come portare dalla propria parte più utenti delle altre.

Per questo motivo stanno prendendo sempre più piede i bonus per casino online, sulla stessa falsariga di come sono nati e si sono evoluti per il mondo delle scommesse. Ora il dilemma diventa: come scegliere il migliore? Bisogna basarsi solo sulle proprie esigenze momentanee oppure scegliere quello di una piattaforma che propone belle offerte anche in futuro?

Andando per ordine cercheremo di aiutarvi nel capire come si stia muovendo il mercato dei bonus casino in questo momento, sperando di esservi utile nella scelta del vostro regalo.

I migliori bonus casino sono quelli con o senza deposito?

Le macrocategorie di bonus casino che esistono su piazza sono i bonus senza deposito e quelli rilasciati dopo un versamento. La differenza è insita già nel nome visto che il primo caso tratta di veri e propri regali delle piattaforme, con la sola condizione per l’utente di aprire un conto gioco, e il secondo necetti anche di un versamento in denaro vero da parte di chi si iscrive.

Vi diciamo subito che la maggior parte degli utenti italiani ricerca principalmente la prima tipologia di bonus casino anche se molto spesso risulti meno convenienti sia per valore monetario che per condizioni di riscatto. E nostra premura darvi comunque una panoramica sui migliori bonus senza deposito in modo da farvi ottenere il massimo.

Ovviamente ciascun operatore si tutela e offre di più a chi restituisce qualcosa in cambio. Tutti sanno che nel gioco d’azzardo il banco è un minimo avvantaggiato, per questo avendo un deposito sul conto è giusto che ciascun operatore renda qualcosa indietro.

La risposta alla domanda su quale sia l’opzione migliore non esiste a livello assoluto. Coloro che non hanno la minima intenzione di rilasciare soldi veri nei casino online sono eticamente portati a cercare bonus senza deposito, mentre chi vuole ricevere di più in termini percentuali può tranquillamente selezionare promozioni con deposito ad hoc per il proprio metodo di gioco.

Quali sono i migliori bonus senza deposito per casino online?

Per decretare una classifica dei migliori bonus per casino online ci siamo affidati al portale di AuraWeb.it, uno dei leader sul panorama nazionale nell’analisi e confronto delle proposte dei casino del web.

In base a quanto redatto dal sito di comparazione in questione ecco il risultato dei 6 migliori operatori sul territorio nazionale per bonus casino online:

Starcasino : 125 free spin senza deposito – fino a 1.000€ con deposito

: 125 free spin senza deposito – fino a 1.000€ con deposito Snai : 25€ euro gratis senza deposito – 100% fino a 1.000€ con deposito

: 25€ euro gratis senza deposito – 100% fino a 1.000€ con deposito Starvegas : 30€ + 60 free spin senza deposito – 100% fino a 300€ con deposito

: 30€ + 60 free spin senza deposito – 100% fino a 300€ con deposito Netbet : 50 free spin senza deposito – 100% fino a 200€ + 100 fre spin con deposito

: 50 free spin senza deposito – 100% fino a 200€ + 100 fre spin con deposito Leovegas : 25 free spin senza deposito – fino a 1.000€ + 200 free spin con deposito

: 25 free spin senza deposito – fino a 1.000€ + 200 free spin con deposito Unibet: nessun bonus senza deposito – 100% fino a 500€ con deposito

Anche i casino fisici danno bonus?

Se siete mai entrati in un vero e proprio casino fisico sapete già quale risposta dare alla domanda. Questi luoghi sono delle vere e proprie fortezze in cui serve obbligatoriamente iscriversi tramite form cartaceo da compilare. L’ambiente è di elite, tanto che alcune strutture richiedono persino un dress code, e come tale resta ad appannaggio di un pubblico molto più facoltoso del gioco online

Ecco perché nei casino fisici non troverete alcun bonus in fiches o crediti da utilizzare, altresì quasi sempre vi verrà offerto un drink di benvenuto nel bar delle sale.

Il discorso cambia sulle piattaforme online dei casino fisici: per esempio sia il Casino di Venezia che il Casino di Sanremo hanno delle sezioni di sito dedicate proprio alle promozioni per l’utenza del web. Necessità fa virtù direbbe un vecchio saggio e per restare sul pezzo anche le istituzioni sacre del gioco d’azzardo si sono dovute piegare alle nuove modalità di fruizione della passione per il gioco.