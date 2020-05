Oltre 75 nuovi clienti per il procurement di SAP

Le soluzioni SAP Ariba e SAP Fieldglass aiutano le aziende ad adattarsi al “nuovo normale” continuando i loro percorsi di trasformazione digitale

Nei primi tre mesi di quest’anno, centinaia di aziende hanno implementato con successo le soluzioni per il procurement SAP Ariba e SAP Fieldglass per continuare i loro percorsi di trasformazione digitale, ridurre i rischi, gestire i costi mantenendo integre le supply chain in modo da operare con successo nel nuovo scenario economico.

Tra loro, l’imbottigliatore di Coca-Cola numero due dell’America Latina Arca Continental, la banca commerciale tedesca Helaba, il fornitore giapponese di servizi IT Hitachi Systems, il produttore messicano di elettrodomestici Mabe, le società di energia Murphy Oil e PSEG Energy, entrambe con sede negli Stati Uniti.

Oltre 75 nuovi clienti, 240 conferme e 200 go-live

Oltre a loro, Carlsberg Group (azienda danese produttrice di birra a livello mondiale), è andata live con SAP Ariba Buying and Invoicing e le soluzioni SAP Ariba Catalog in linea con il suo piano di migrazione dall’applicazione SAP Supplier Relationship Management per aumentare la conformità e migliorare la visibilità e il controllo sui livelli di spesa, l’automazione della contabilità e la user experience complessiva.

A sua volta, Vestas Wind Systems (compagnia danese che progetta, produce, installa e offre servizi di assistenza su turbine eoliche in tutto il mondo), continua a promuovere l’efficienza delle sue operazioni di approvvigionamento con il suo ultimo roll out delle soluzioni SAP Ariba Sourcing e SAP Ariba Contracts integrate con le applicazioni SAP Signature Management by DocuSign. L’azienda sta ora estendendo i suoi processi di trasformazione digitale per semplificare la collaborazione con i fornitori e mitigare i rischi grazie a SAP Ariba Supply Chain Collaboration for Buyers e alle soluzioni SAP Ariba Supplier Risk.

Non ultima, l’azienda manifatturiera high-tech giapponese Furukawa Electric ha recentemente lanciato soluzioni SAP Ariba, automatizzando e standardizzando i processi di approvvigionamento e il ciclo di vita dei fornitori e delle performance. Trasformando digitalmente la sua funzione di procurement, Furukawa Electric sarà in grado di migliorare i propri livelli di produttività e ottenere importanti risparmi in pochi mesi.

Domanda e offerta connesse con un network e soluzioni in cloud

In risposta all’interruzione delle supply chain causata dalla crisi da COVID-19, SAP ha aperto l’accesso alla soluzione SAP Ariba Discovery, consentendo agli acquirenti di pubblicare gratuitamente le proprie urgenti esigenze di approvvigionamento e consentendo ai fornitori di Ariba Network di rispondere. Dall’annuncio del 10 marzo, le pubblicazioni degli acquirenti e le risposte dei fornitori sono aumentate rispettivamente del 58% e del 404%.

Nel primo trimestre 2020, oltre 25.000 nuovi fornitori sono entrati in Ariba Network portando a 4,8 milioni il numero totale di aziende collegate e fornendo alle organizzazioni più scelta per gli ordini mentre cercavano di mantenere in funzione le loro supply chain in un momento di grave difficoltà. Ogni anno, più di 3,3 trilioni di dollari viene scambiato in transazioni commerciali su Ariba Network. Allo stesso tempo, le soluzioni SAP Fieldglass hanno portato sulla rete quasi 1 milione di nuovi lavoratori. Ogni anno oltre 55 miliardi di dollari in spese per forza lavoro esterna passano attraverso le soluzioni SAP Fieldglass.

Come riferito in una nota ufficiale da Chris Haydon, Presidente di SAP Procurement Solutions: «Insieme ai nostri clienti e partner, stiamo vivendo in questa nuova normalità. Continueremo ad abbattere le barriere tra domanda e offerta e a offrire ai clienti la visibilità di cui hanno bisogno per prendere decisioni informate più rapidamente, in modo che le loro attività e l’economia globale continuino ad andare avanti».