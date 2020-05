Go live su SAP S/4HANA in pieno lockdown per De Nora

Il deployment della sede statunitense di De Nova, realizzato da Capgemini, è parte di un progetto più ampio per portare SAP in tutte le società del Gruppo

Nel 2019, De Nora, fornitore globale di tecnologie sostenibili e partner preferenziale per i più importanti processi elettrochimici industriali, ha avviato insieme a Capgemini un programma per portare la tecnologia SAP S/4HANA in tutto il mondo e in tutte le società del Gruppo.

Nel mese di aprile, in pieno lockdown e ancora grazie al supporto di Capgemini, il Gruppo ha portato a termine il live della nuova soluzione SAP S/4HANA all’interno della propria consociata statunitense De Nora Water Technologies US completamente da remoto.

Tra i numerosi benefici della nuova soluzione, l’estensione dell’integrazione e della standardizzazione dei processi contabili a livello di Gruppo, l’apertura a modelli innovativi di reporting interfunzionale e multilivello, la fruibilità delle informazioni attraverso dispositivi mobili e la razionalizzazione e il consolidamento della sicurezza infrastrutturale.

Il roll-out americano di De Nora Water Technologies è il primo a interessare direttamente la Business Unit operante nel trattamento delle acque, che si sta progressivamente aprendo all’adozione di SAP S/4HANA e che presto estenderà il processo di trasformazione interno anche alle altre società presenti in Italia, Cina, Abu Dhabi e Regno Unito. Una sfida nella sfida che punta a integrare le aziende acquisite dal Gruppo solo pochi anni fa all’interno del modello core già adottato in diversi paesi per innovare e armonizzare a livello globale attività, processi e modello di controllo.

Come riferito in una nota ufficiale da Carlo Paschetto, CIO, Industrie De Nora: «Per De Nora era strategico rimanere all’interno della roadmap definita più di un anno fa per il completamento dell’implementazione di SAP a livello di Gruppo, pur a fronte della difficile e straordinaria situazione globale, al fine di consolidare l’integrazione fra le società del Gruppo stesso e sostenere l’aggiornamento tecnologico a supporto del business. Rimanere focalizzati sugli obiettivi è stato determinante per non lasciare spazio ai margini di incertezza che una riprogrammazione delle attività avrebbe comportato nel presente contesto, con ripercussioni sulla pianificazione delle risorse aziendali ingaggiate sul progetto. Il percorso di trasformazione intrapreso, sostenuto da un’architettura interamente fondata sulla nuova Intelligence business suite di SAP, risponde all’esigenza di favorire sempre più le sinergie all’interno del Gruppo, adottare modelli comuni e condividere i flussi informativi in modo rapido e affidabile».

Per Gerardo Ciccone, Manufacturing & Life Science Director, Capgemini Business Unit Italy, si tratta di: «Un successo che conferma la nostra capacità di realizzare progetti di respiro internazionale e dove lo spirito di adattamento e collaborazione di tutto il team, incluso quello cliente, sono stati fondamentali. Questo traguardo è un potente segnale di incoraggiamento in un momento in cui è necessario portare avanti i progetti in condizioni diverse dal normale e garantire comunque la business continuity».

Per Adriano Ceccherini, Direttore Mercato Piccola e Media Impresa di SAP Italia: «Questa implementazione realizzata completamente da remoto e resa possibile grazie alle comprovate competenze del nostro partner Capgemini e dalla piena collaborazione del Gruppo De Nora, porta con sé un forte connotato di innovazione nella gestione di progetti IT ed è un esempio evidente di nuove forme di efficacia e valore per il cliente che lo stato di pandemia delle scorse settimane ha reso manifesti a tutti».