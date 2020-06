Ricoh conferma il focus su “colleghi, clienti e società”

Caroline Bright (nella foto), SVP Marketing EMEA di Ricoh Europe, condivide gli elementi che hanno guidato il modo di agire della società negli ultimi mesi

Il tempo premia coloro che agiscono in modo concreto rispetto a coloro che stanno solo a guardare. Per 20 anni ho lavorato nel reparto marketing di aziende B2B apprezzando in modo particolare quelle realtà che mettevano in pratica i propri valori a vantaggio del mercato e della società.

Dopo aver collaborato con Ricoh come consulente per le strategie di marketing, lo scorso anno sono entrata a far parte della squadra. Ho preso questa decisione perché condivido pienamente i valori e l’etica di questa azienda. Ormai sono in Ricoh da oltre nove mesi e posso dire che tutto quanto promesso e condiviso viene poi realizzato.

Il modo in cui è stata affrontata l’emergenza Covid-19 rappresenta una ulteriore riprova. Durante questo periodo così difficile, siamo sempre rimasti fedeli ai nostri valori, rivolgendo la nostra attenzione a tre elementi: i colleghi, i clienti e la società.

Vediamo in che modo.

Rimanere in contatto con i colleghi, anche a distanza

Oggi più che mai, il senso di coesione e di appartenenza è fondamentale. Per questo motivo, utilizziamo diverse piattaforme in modo che tutti riescano a collaborare e a interagire con i colleghi, condividendo idee, storie, progetti e piani futuri. Questo favorisce senza dubbio il coinvolgimento di tutti, un aspetto su cui le aziende devono puntare per ripartire con slancio.

Il cliente prima di tutto

Fin dall’inizio dell’emergenza abbiamo aiutato le imprese di tutte le dimensioni a continuare a svolgere le proprie attività grazie a un’offerta di soluzioni e di servizi per il remote working,

“Work together, anywhere”: questo è il principio alla base della nostra proposta, a sottolineare come Ricoh sia in grado di aiutare le persone a lavorare e ad essere sempre connesse con i propri colleghi, anche in situazioni inattese e di emergenza.

Il nostro contributo alla società

La responsabilità sociale è nel DNA di Ricoh. Anche in questo momento abbiamo voluto dare il nostro apporto. Le nostre tecnologie 3D, ad esempio, sono state utilizzate per produrre sistemi di protezione personale. Un altro importante strumento in questo periodo è stato il portale Printed Memories che permette di creare e inviare cartoline cartacee personalizzate per rimanere in contatto con familiari e amici. Il contributo di una sterlina richiesto per l’invio è interamente devoluto ad Alzheimer’s Research UK, importante organizzazione di ricerca sulla demenza.

Ricoh si pone sul mercato come un partner in grado di affiancare le aziende nel percorso verso la trasformazione digitale. Lungo questo percorso, Ricoh non dimentica i propri valori e la propria responsabilità nei confronti della società in cui opera restando in prima linea per fare la differenza.