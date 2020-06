Extreme Networks leader nelle soluzioni di rete per impianti sportivi

A dirlo è Sports Innovation Lab, che ha incoronato Extreme Networks Game Changer all’interno del suo Power Play Index

Extreme Networks è l’unica azienda ad aver ricevuto il titolo di Game Changer all’interno del Power Play Index, rilasciato da Sports Innovation Lab sulla base dell’analisi dei dati di mercato da gennaio a dicembre 2019. La ricerca identifica le aziende di tecnologia in grado di offrire soluzioni di rete per gli impianti sportivi e di intrattenimento, e connettività per i sostenitori delle squadre.

Il Power Play Index classifica le aziende in due categorie: allineamento tecnologico e validazione da parte del mercato. Il primo parametro misura l’ampiezza e la profondità delle soluzioni offerte da ciascuna azienda, in relazione a tecnologie come 5G, sistemi DAS, reti Wi-Fi e reti cellulari. Il secondo parametro misura il successo delle soluzioni, in base al numero dei partner e dei clienti di ciascuna azienda.

Extreme ha ottenuto il miglior punteggio per entrambi gli indicatori.

Le tecnologie di rete Wi-Fi sono diffuse negli impianti sportivi e di intrattenimento negli Stati Uniti e in alcuni Paesi europei come il Regno Unito e la Spagna, dove l’esperienza in diretta viene arricchita da servizi a valore aggiunto – come l’accesso a portali di dati sulle squadre, con statistiche, foto e video sui singoli giocatori, la possibilità di effettuare degli acquisti di gadget in tempo reale, con consegna in pochi minuti presso il proprio posto, e l’acquisto di cibo e bevande – in grado di generare un fatturato significativo, e allo stesso tempo aumentare la soddisfazione degli spettatori.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Angela Ruggiero, CEO di Sports Innovation Lab: «Una buona connettività rappresenta un elemento critico per attrarre i sostenitori negli impianti sportivi, perché i servizi a valore aggiunto sono in grado di creare un’esperienza senza confronti rispetto a dirette TV e web. Per il nostro indice, siamo partiti dalla connettività perché riteniamo che questo sia il punto di partenza, soprattutto in un momento particolare come questo dove tutti cercano il ritorno a una nuova normalità. Il nostro Power Play Index dimostra come Extreme Networks sia l’azienda più focalizzata sulla connettività degli spettatori, grazie alla sua ampia esperienza in questo specifico settore».