Cyber protection Acronis per Club Atlético de Madrid

Acronis è stato scelto come partner ufficiale dalla società calcistica spagnola per proteggere i dati sensibili e ottimizzare le attività societarie

Atlético Madrid, uno dei più importanti club calcistici non solo in Spagna ma a livello mondiale, ha annunciato di aver scelto Acronis come partner ufficiale per la Cyber Protection del suo team.

Nello specifico, Acronis fornirà numerosi servizi e soluzioni per evitare perdite di dati e mitigare i rischi digitali, tra cui: Acronis Backup, Disaster Recovery e File Sync and Share, per una protezione che andrà a coprire centinaia di workstation, server e posizioni di archiviazione nel cloud.

Come riferito in una nota ufficiale da René Abril, Technology e Digital Development Director di Atlético Madrid: «Lo sport, e in particolare il calcio, da anni fa molto affidamento sui progressi tecnologici. Le squadre si impegnano a garantire che l’esperienza negli stadi sia supportata anche dalla connettività, rispettando sempre il ruolo guida dello sport. Abbiamo un nuovo stadio in cui la sensorizzazione e la generazione dei dati sono i pilastri del nostro piano di trasformazione e Acronis ci offre la sicurezza di proteggere i nostri dati da qualsiasi minaccia».

Sicurezza e facilità di accesso ai dati

Le soluzioni Acronis integrano i cinque vettori della protezione informatica, cioè Salvaguardia, Accessibilità, Privacy, Autenticità e Sicurezza (SAPAS) dei dati. Le soluzioni che si basano su questa filosofia progettuale offrono alle aziende sia la sicurezza sia la facilità di accesso ai propri dati, due concetti spesso erroneamente immaginati come opposti. Oltre a ciò, i servizi offerti garantiscono che i dati non siano stati manomessi e che siano autentici.

Una delle soluzioni implementate da Atlético Madrid è Acronis Cyber Protect Cloud, che rende disponibili funzionalità di backup e recovery, anti-malware, sicurezza e gestione a partire da un’unica console.

Per Alessandro Perotti, Channel Sales Manager di Acronis: «La presenza di una soluzione anti-malware, una per il backup e così via, anche quando ognuna è singolarmente efficace, crea un mix eterogeneo di strumenti di protezione che può causare vulnerabilità nell’infrastruttura di difesa. L’approccio singolo e unificato di Acronis non solo elimina queste lacune ma facilita la protezione dei dati, poiché tutti i componenti sono gestiti da un’unica console».

Dati protetti ma anche analizzati

Oltre alla protezione informatica dei dati, Acronis e Atlético Madrid intraprenderanno ulteriori progetti congiunti per aiutare la società ad analizzarli.

L’annuncio ufficiale della partnership è avvenuto durante un evento virtuale, nel corso del quale Acronis ha confermato il supporto al team anche durante la pandemia di COVID-19 in corso.