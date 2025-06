Bonfiglioli si evolve con RISE with SAP

Bonfiglioli progetta, produce e distribuisce un’ampia gamma di motoriduttori, motori elettrici, riduttori epicicloidali e inverter, in grado di soddisfare le esigenze più complesse nei settori dell’automazione industriale, delle macchine mobili e delle energie rinnovabili. Il Gruppo offre soluzioni complete che servono più industrie e applicazioni rispetto a qualsiasi altro produttore di riduttori ed è leader di mercato in molte aree; le tre Business Unit, Automation & Industry, Mobility & Wind e Selcom, che fornisce soluzioni elettroniche personalizzate, esprimono tutta l’esperienza e le competenze acquisite negli anni nei rispettivi ambiti di competenza. Fondata nel 1956 a Bologna, Bonfiglioli opera in 80 paesi con 23 siti commerciali, 17 siti produttivi, una vasta rete di distribuzione che comprende oltre 550 partner e conta su oltre 5.000 professionisti in tutto il mondo. Eccellenza, innovazione e sostenibilità guidano la crescita di Bonfiglioli come azienda e come squadra e rappresentano la garanzia della qualità dei suoi prodotti e servizi.

Sul cloud con RISE with SAP per una piattaforma sempre aggiornata e competitiva

Con un’esperienza che affonda le radici nel 1999 con l’adozione delle prime soluzioni SAP, Bonfiglioli ha recentemente compiuto un passo significativo verso il futuro, migrando alla piattaforma SAP S/4HANA Cloud all’interno del percorso RISE with SAP, una decisione strategica che riflette la volontà di mantenere un elevato livello di aggiornamento tecnologico e di ottimizzare i costi operativi dell’organizzazione.

Il progetto di migrazione, iniziato nel marzo 2024 e completato con successo nel gennaio 2025 in tutte le filiali del Gruppo, è stato guidato da una visione chiara: ridurre i costi di gestione dell’infrastruttura e liberare risorse IT per attività a più alto valore aggiunto. La scelta di adottare SAP S/4HANA Cloud, gestito da SAP e ospitato sul cloud di Amazon Web Services, è stata inoltre dettata dalla necessità di accedere a servizi avanzati e di migliorare le prestazioni complessive del sistema.

“Abbiamo deciso di sposare una nuova filosofia di gestione della piattaforma SAP, da software amministrato dall’azienda a una piattaforma utilizzata in modalità di subscription”, ha dichiarato Enrico Andrini, CIO di Bonfiglioli. “Non aveva più senso ritardare il passaggio a SAP S/4HANA Cloud, una tecnologia moderna, in costante aggiornamento e al passo con le evoluzioni tecnologiche, sempre più rapide. Inoltre, con la nuova soluzione riduciamo il total cost of ownership in termini gestionali e non abbiamo più in carico la responsabilità delle prestazioni del software SAP, ricadendo quest’ultima sul vendor stesso”.

Partner di questo progetto è stata Avvale che ha svolto un ruolo chiave nella realizzazione del progetto, mettendo a disposizione un team multidisciplinare con una profonda conoscenza delle architetture SAP e una consolidata esperienza nella gestione di progetti complessi di trasformazione digitale. Grazie a un approccio collaborativo e orientato al risultato, Avvale ha accompagnato Bonfiglioli lungo tutto il percorso di migrazione, dalla fase di assessment iniziale fino al go-live, garantendo il rispetto delle tempistiche e la continuità operativa. La capacità di Avvale di integrare competenze tecnologiche e conoscenza dei processi industriali ha permesso di valorizzare al massimo le potenzialità della piattaforma SAP S/4HANA Cloud, contribuendo a costruire una base solida per l’innovazione futura.

“Il progetto di migrazione a SAP S/4HANA Cloud è stato affidato ad Avvale, un partner strategico nel passaggio a RISE with SAP, che ci ha fornito supporto e competenze essenziali per garantire una migrazione fluida e di successo. Inoltre, la collaborazione con AWS ha offerto al nostro Gruppo la possibilità di ottimizzare le operazioni in un ambiente multi-cloud, assicurando una maggiore flessibilità e resilienza”, ha commentato Enrico Andrini.

“Essere partner di Bonfiglioli in questo importante progetto di trasformazione digitale è stato per noi motivo di grande orgoglio”, ha dichiarato Roberto Candido, Managing Director di Avvale. “La migrazione a SAP S/4HANA Cloud su RISE with SAP rappresenta un passo strategico verso un modello operativo più agile, scalabile e innovativo. Grazie alla sinergia tra i nostri team e alla visione lungimirante di Bonfiglioli, siamo riusciti a realizzare un progetto che non solo migliora l’efficienza dei processi, ma pone solide basi per l’adozione di tecnologie avanzate come l’intelligenza artificiale e la digital manufacturing”.

Prospettive future di Bonfiglioli: SAP Digital Manufacturing con un occhio all’AI di Joule

Guardando al futuro, Bonfiglioli continua a investire nell’innovazione tecnologica per sfruttare appieno le potenzialità offerte da SAP S/4HANA Cloud. Per migliorare ulteriormente l’efficienza operativa, la reportistica, la qualità dei prodotti, e armonizzare i processi produttivi a livello globale, l’azienda ha recentemente scelto SAP Digital Manufacturing. La soluzione cloud-based sarà implementata entro il primo trimestre del 2026 nel plant di Bologna, e verrà poi estesa in tutti i suoi siti produttivi dislocati nel mondo.

“Anche se al momento siamo in fase prematura, stiamo comunque prendendo in considerazione l’introduzione di Joule, il Copilot di AI generativa di SAP. Capiremo insieme a SAP quale tra gli oltre 130 use case già disponibili adottare per gestire i nostri specifici scenari di produzione e supply chain in modo intelligente e migliorare la produttività”, spiega Enrico Andrini.

Inoltre, grazie alla possibilità di introdurre nuove funzionalità in modo semplice e automatico, l’azienda sta valutando l’attivazione del modulo SAP Production Planning and Detailed Scheduling (PP/DS) per creare piani di produzione dettagliati e piani di sequenza di lavoro. Il collegamento dei dati in tempo reale e senza soluzione di continuità con SAP S/4HANA Cloud rende le operazioni di pianificazione della produzione più efficienti e sofisticate. Bonfiglioli punta anche a valutare l’introduzione di SAP Extended Warehouse Management per la gestione delle operazioni di magazzino di grandi volumi e per integrare la complessa logistica della supply chain con i processi di magazzino.

Il tutto sfruttando le nuove interfacce di SAP Fiori per migliorare l’esperienza utente, con una modalità di utilizzo che soprattutto per le nuove generazioni è sicuramente più semplice e gradevole rispetto alle precedenti versioni.

“Un percorso di evoluzione con RISE with SAP non è solo una scelta tecnologica da parte di un’azienda, ma rappresenta una vera e propria trasformazione digitale e culturale. Siamo entusiasti che Bonfiglioli abbia puntato sulle potenzialità offerte dalla nostra tecnologia in cloud per migliorare la propria efficienza operativa e continuare a offrire soluzioni innovative ai propri clienti”, ha dichiarato Carla Masperi, Amministratore Delegato di SAP Italia.