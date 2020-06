Dynatrace ci guida alla scoperta delle principali sfide per i CIO in un mondo di cloud ibrido

Sapevi che, in media, i team IT e i CIO ricevono ogni giorno quasi 3.000 alert dai loro strumenti di monitoraggio? Per metterla giù in numeri, questa valanga di alert costa alle aziende mediamente più di 1,5 milioni di dollari in produttività persa ogni anno, dato che i team IT spendono molto tempo nel tentativo di indicare quali di questi alert sono importanti.

A spiegarlo è una recente survey Dynatrace fatta a 800 CIO in tutto il mondo, che evidenzia come il complesso ambiente cloud aziendale abbia reso difficile per gli esseri umani affrontare le sfide quotidiane nel gestirli.

Lo studio evidenza inoltre come domare il cloud aziendale, fornisce risposte precise grazie all’intelligenza artificiale permettendo di aiutare le organizzazioni a migrare verso tecnologie native del cloud tra cui Kubernetes, container e microservizi. Non solo: il white paper affronta inoltre il tema dell’automazione avanzata e l’intelligenza artificiale offrono un approccio radicalmente diverso per superare queste sfide.

E’ possibile scaricare gratuitamente il white paper..