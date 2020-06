Da Retelit due esclusivi servizi per lo smart working

Le due nuove tecnologie smart di Retelit amplificano le capacità della nota piattaforma di collaborazione Microsoft Teams

Retelit, azienda forte della recente integrazione con il Gruppo PA, supporta il passaggio allo smart working con un’offerta dedicata e punta su Microsoft Teams lanciando due esclusivi servizi integrabili nell’hub di team working di Microsoft 365.

Il primo si chiama Direct Routing e permette ai clienti di effettuare e ricevere telefonate dirette al proprio numero aziendale direttamente su Teams.

Il secondo è Dynamics 365 Remote Assist e consente la gestione e risoluzione da remoto delle problematiche tecniche operative, che sfrutta un modello misto di realtà aumentata e collaborazione a distanza.

Due soluzioni “as a service” che amplificano la capacità della piattaforma Teams – che ha recentemente toccato i 75 milioni di utenti attivi giornalieri a livello globale e ha registrato un incremento di riunioni e chiamate del 775% nelle prime settimane di smart working – supportando l’introduzione di innovativi stili di lavoro smart nelle aziende che puntano all’Industry 4.0.

Verso un nuovo modo di lavorare

Lo smart working, elemento essenziale per la continuità del business in situazione di emergenza, sta tratteggiando i contorni di un nuovo modo di lavorare che sarà sempre più parte del nostro futuro: già entro il 2020 si stima che il 72% delle persone lavorerà in remoto, che circa l’80% del tempo di lavoro sarà dedicato alla collaborazione tra team e che, progressivamente, una sempre più ampia fetta di servizi verranno offerti in modalità esclusivamente digitale. Uno scenario che spinge a puntare su una sempre più forte integrazione tra nuovi servizi, piattaforme di collaboration e sistemi gestionali aziendali per garantire completo accesso alle applicazioni, ai dati e, in ultima istanza, “all’azienda stessa” anche e soprattutto da remoto, con un occhio attento anche al contenimento dei costi.

Come riferito in una nota ufficiale da Federico Protto, Amministrazione Delegato del Gruppo Retelit: «Mai come nell’ultimo periodo la tecnologia ha assunto un ruolo decisivo di supporto alle istituzioni, alle scuole, alle aziende e alle persone: il lavoro e la socializzazione si sono sorrette grazie a strumenti digitali divenuti sempre più centrali e indispensabili. Abbiamo assistito a un’accelerazione, quasi forzata, della digitalizzazione in ottica Industry 4.0. In Retelit, anche grazie alla fusione con Gruppo PA, che ha consentito un arricchimento di offerta e di copertura infrastrutturale, abbiamo sostenuto sin da subito i nostri clienti nel nuovo approccio al lavoro agile e flessibile proponendo soluzioni integrate e facilmente adattabili ai nuovi standard “smart”. Grazie alle skills consolidate di PA Evolution e PA Expertise, due delle società del Gruppo Retelit che da anni lavorano con Microsoft, in particolare, siamo riusciti a implementare il Direct Routing su Teams e il Remote Assist, tecnologie che supportano i business aziendali risolvendo problemi pratici di collaborazione e consentendo al contempo una significativa riduzione dei costi».

I due nuovi servizi in dettaglio

Attraverso il servizio di Direct Routing per Microsoft Teams, medie e grandi imprese possono effettuare e ricevere telefonate su Teams, instradando le chiamate dalla rete Telefonica Nazionale verso il Microsoft Phone System. Questo consente all’hub di team working di diventare un hub telefonico, garantendo alle aziende una riduzione dei costi generata dall’eliminazione dei telefoni fissi e dei PBX. Il servizio può essere erogato anche mantenendo il proprio operatore telefonico e il proprio PBX.

Per l’abilitazione del servizio il cliente deve avere o acquistare licenza Office 365 di tipo E1, E3 e E5 e Add-on Phone System per le licenze E1 e E3 oppure le licenze Business Basic, Standard o Premium con relativi Add- on Phone System.

Il servizio Dynamics 365 Remote Assist permette, invece, di gestire con un mix di realtà virtuale e immersiva, problematiche tecniche e manutentive in tempo reale, utilizzando una varietà di dispositivi per risolvere i problemi insieme e più velocemente. In pratica, a fronte di una problematica, il tecnico – non più “sul campo” – viene contattato mediante una chiamata via Teams effettuabile grazie a qualsiasi device.

Attraverso un’applicazione mobile (per dispositivi IOS e Android) o mediante l’utilizzo degli HoloLens, il tecnico può vedere direttamente qual è la problematica in corso nell’azienda che ha richiesto l’assistenza, ricevere indicazioni di contesto da collaboratori remoti e scambiare documentazione anche in modo molto intuitivo e immediato.

Si possono comunicare le istruzioni tramite chiamata, gli operatori sul posto e i collaboratori remoti possono utilizzare disegni e frecce per far riferimento a parti specifiche di una macchina o di un oggetto. I tecnici e gli ispettori possono a loro volta inserire informazioni e attivare da remoto e in real time le risorse più adeguate a risolvere la problematica in corso. L’output è il resoconto della chiamata, documentato dalle foto e dalla documentazione scambiata, e rimane storicizzato in Dynamics 365 CRM (Field Service) arricchendo il patrimonio di informazioni aziendale.

Per Fabio Santini, Direttore Divisione Partner Microsoft Italia: «Per continuare a garantire la massima operatività delle aziende e sfruttare tutti i vantaggi del digitale, i nostri partner hanno sviluppato soluzioni innovative in grado di dare un contributo concreto al business delle organizzazioni italiane sia nella fase di emergenza che in quella di ripresa. In particolare, sono molto orgoglioso della proposta sviluppata da Retelit che va a indirizzare un’esigenza specifica in settori chiave per la nostra ripresa economica come per esempio quello meccanico e manifatturiero, abilitando scenari integrati di gestione dei clienti e assistenza da remoto con tecnologie innovative e all’avanguardia, come HoloLens tra tutte».