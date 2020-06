Due premi per FireEye agli SC Awards Europe 2020

FireEye riconosciuta nelle categorie “Best Endpoint Security” e “Best Incident Response Solution” agli agli SC Awards Europe 2020

FireEye ha ottenuto due riconoscimenti agli SC Awards Europe 2020 nelle categorie “Best Endpoint Security” e “Best Incident Response Solution”. Gli SC Awards Europe sono organizzati ogni anno da SC Media UK per premiare i prodotti e servizi che si sono distinti nel settore della sicurezza informatica. Il premio viene anche assegnato a coloro che sono stati pionieri e innovatori e hanno contribuito alla difesa dei clienti dalle minacce e dalle metodologie di attacco.

Nello specifico, FireEye Endpoint Security è stata premiata come Best Endpoint Security. FireEye offre una difesa degli endpoint a più livelli che comprende la protezione, la detection e la risposta, il tutto attraverso un unico agente installato sull’endpoint. Questa strategia di difesa utilizza la protezione con machine learning, analisi del comportamento e motori signature-based. Per rilevare le minacce che potrebbero aggirare i sistemi di protezione, fornisce indicatori di compromissione basati sull’intelligence. Questa strategia multi-layer difende i punti di accesso più comuni presenti in un determinato ambiente (desktop, laptop e server) per aiutare le organizzazioni a proteggersi, rilevare e rispondere a tutte le minacce.

I giudici degli SC Awards Europe hanno affermato che FireEye Endpoint Security è stata selezionata per la forza complessiva del prodotto e la profondità della difesa multi-layer. Grazie alle sue funzionalità di protezione, detection e risposta FireEye Endpoint Security è stata definita una “soluzione completa” e “affidabile”.

FireEye è stata anche riconosciuta come thought leader per l’endpoint security.

A sua volta, Mandiant Incident Response ha vinto come Best Incident Response Solution. Mandiant Incident Response aiuta a risolvere tutti gli aspetti derivanti dalle violazioni informatiche, dalle investigazioni tecniche ai piani di contenimento e recupero, tutto ciò grazie al binomio di intelligence sulle minacce leader di mercato e di tecnologia per la sicurezza delle reti e degli endpoint. Attraverso questi servizi di incident response, un team di esperti aiuta a indagare e a ridurre i tempi di risposta agli incidenti informatici e a minimizzarne l’impatto.

I giudici degli SC Awards Europe hanno evidenziato la grande reputazione di Mandiant e che il servizio ha superato i test effettuati, meritandosi quindi il titolo di “soluzione IR completa”. Hanno, inoltre, aggiunto che non vi possono essere dubbi sul fatto che Mandiant sia all’avanguardia nel settore Incident Response, descrivendo l’azienda come leader di mercato con un servizio completo e altamente professionale.

Come riferito in una nota ufficiale da Kevin Taylor, Senior Vice President EMEA di FireEye: «Essere premiati in due categorie durante uno dei più rinomati eventi sulla sicurezza in Europa è un risultato eccezionale, di cui siamo molto felici. L’essere stati scelti come Best Incident Response Solution e Best Endpoint Security conferma l’importanza di combinare la threat intelligence con la tecnologia. Vediamo il valore che questo approccio offre ai clienti quando si trovano ad affrontare gli attacchi più sofisticati, quindi sono molto fiero che questo ci sia stato riconosciuto anche in questa occasione».

A sua volta, per Stuart McKenzie, Senior Vice President, Mandiant Services, EMEA di FireEye: «Essere premiati come la migliore soluzione di Incident Response in Europa è un grande onore. Quando ho iniziato la mia carriera in Mandiant nel 2016, il mio obiettivo era quello di far sì che il mercato EMEA si rendesse conto che possedevamo lo stesso DNA Mandiant che l’azienda ha negli Stati Uniti, ma con l’aggiunta di una comprensione delle sfumature locali, delle minacce e delle sfide che i nostri clienti devono affrontare. Il nostro team composto da consulenti estremamente esperti fornisce quotidianamente risposte e soluzioni alle organizzazioni, con estrema discrezione e senza farne alcuna pubblicità. Il nostro principale desiderio è quello di essere percepiti dai clienti come dei consulenti di cui potersi fidare nei momenti più critici, e per questo siamo molto orgogliosi dei risultati che otteniamo per loro».