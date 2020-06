Trend Micro spiega come difendere gli ambienti industriali

Lo fa con una serie di webinar in cui i suoi specialisti mostrano come le soluzioni Trend Micro permettono di affrontare al meglio le sfide dell’Industry 4.0

Trend Micro prosegue nell’impegno di supportare al meglio la propria community di clienti, partner e prospect con una serie di webinar che mostrerà come le soluzioni Trend Micro possono proteggere al meglio contro gli attacchi alle Smart Factory e assicurare il perfetto funzionamento delle dinamiche legate all’Industry 4.0.

Quest’ultimi, sono il trend del futuro per i cybercriminali secondo Trend Micro, tanto che, in una nota ufficiale, Salvatore Marcis, Technical Director Trend Micro Italia, ha sottolineato che: «La crescente convergenza tra gli ambiti IT e OT all’interno delle infrastrutture aziendali sta creando nuove sfide in ambito security. Sfide che è necessario affrontare non solo tempestivamente, ma anche garantendo l’applicabilità e l’efficacia delle soluzioni messe in campo. I sistemi operativi e i software legacy, gli ambienti air-gap e la impossibilità di installare nuovi software su alcuni macchinari, sono solo alcune delle problematiche che necessitano di una risposta veloce».

Le soluzioni Trend Micro, come TXOne Network Security, Trend Micro Portable Security 3 e Trend Micro Safe Lock TXOne Edition semplificano queste criticità e la gestione della security negli ambienti Industry 4.0, aiutando a implementare la corretta strategia di difesa.

Il calendario dei webinar:



Trend Micro Research e il Politecnico di Milano presentano la ricerca che mostra come sono attaccati gli ambienti industriali 26 giugno ore 10:30

Securing your Smart Factory: strategia e posizionamento



2 luglio ore 10:30

IIoT Security: Trend Micro Portable Security 3 e Trend Micro Safe Lock TXOne Edition 9 luglio ore 10:30