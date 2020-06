Dieci buoni motivi per passare a Panthera ERP: webinar gratuito

Il 25 giugno appuntamento con un webinar gratuito per scoprire i vantaggi che ti offre il gestionale Panthera, che sarà protagonista anche di una nuova campagna radiofonica su Radio24

Panthera ERP è l’ERP italiano che copre tutti i processi gestionali. Si tratta di un software versatile e tecnologicamente all’avanguardia che lavora nella direzione di rendere la tua azienda sempre più smart, anche in mobilità.

Il 25 giugno scopri tutti i segreti del gestionale Panthera nel webinar “10 buoni motivi per passare a Panthera ERP” a partire dalle ore 15.00 fino alle 16.30 (clicca qui per iscriverti).

Il webinar avrà un taglio molto pratico per presentare con chiarezza i punti di forza di Panthera ERP e almeno dieci buoni motivi che lo rendono la chiave di una profonda innovazione del business della tua azienda.

Panthera ERP è l’ideale per:

ridurre i processi manuali e le inefficienze

tenere sotto controllo tutti i dipartimenti della tua azienda prendere decisioni tempestive sulla base di informazioni qualificate

migliorare la comunicazione tra i reparti aziendali

Scopri tutto durante il webinar del 25 giugno (iscriviti qui)

Oltre al webinar, per valorizzare il software Panthera ERP è in partenza il 21 giugno una campagna radiofonica su Radio24: dalle 6.00 alle 24.00 di ogni giorno sarà possibile per gli imprenditori che ascoltano i programmi radiofonici durante i loro viaggi di lavoro, ma non solo, avere una prima presentazione del software.