Lenovo Data Center Group (DCG) ha annunciato oggi una serie di nuove soluzioni che consentono agli utenti di semplificare le più comuni complessità associate alla gestione dei dati

Lenovo Data Center Group (DCG) lancia i server ThinkSystem SR860 V2 e SR850 V2, ora disponibili con processori Intel Xeon Scalable di terza generazione che supportano maggiori prestazioni per SAP HANA grazie alla memoria persistente Intel Optane serie 200. Sono state inoltre annunciati anche nuovi servizi di installazione remota per i sistemi di storage ThinkSystem DM7100. Contestualmente a questo annuncio, Lenovo si è classificata al primo posto nell’affidabilità dei server per il settimo anno consecutivo.

Con queste nuove soluzioni, i clienti saranno in grado di affrontare le più complesse esigenze di data management per ottenere informazioni di business intelligence per mezzo di AI e analytics, sulla base delle quali prendere decisioni e ottenendo al contempo i massimi risultati utilizzando applicazioni di business come SAP HANA.

Aziende di molti settori si trovano ad affrontare la sfida sempre più complessa di dover analizzare grandi volumi di dati mantenendo la velocità delle transazioni e gestendo la grande varietà di dati raccolti e archiviati. Senza adeguate capacità di archiviazione ed elaborazione, ad alcune organizzazioni mancano approfondimenti critici sui propri clienti e attività, mentre altre incontrano colli di bottiglia a causa della grande varietà di dati da analizzare, classificare e utilizzare per portare valore al business. Infine, le informazioni raccolte dall’analisi dei dati hanno valore per un periodo di tempo limitato, quindi più velocemente i sistemi sono in grado di gestire i dati, maggiore è il valore che può esserne estratto.

Per accelerare i carichi di lavoro e migliorare l’efficienza, i nuovi server ThinkSystem SR860 V2 e SR850 V2 di Lenovo dispongono delle più recenti e potenti funzionalità di elaborazione e memoria, con il doppio di capacità di storage NVMe. I server, utilizzati in combinazione con DM7100 e le soluzioni di business intelligence di SAP, sono funzionali ad aiutare i clienti ad affrontare le sfide associate alla gestione dei dati in svariati modi:

ThinkSystem SR860 e SR850 V2

• Grazie al nuovo processore Intel Xeon Scalable di terza generazione i server presentano una capacità di inserimento dati più rapida che consente di gestire il crescente volume di dati entranti nel data center. Con un’accelerazione di AI migliorata grazie a Intel Deep Learning Boost potenziato con bfloat16, le nuove CPU sono specificamente progettate per velocizzare l’analisi dei dati.

• Questi sistemi presentano inoltre tecnologie di nuova generazione che includono:

o Maggiore capacità di storage onboard, che passa da 24 a 48 drive da 2,5” migliorando la velocità con cui i dati possono essere consumati e migliorando le prestazioni di applicazioni che elaborano una grande quantità di dati come database di grandi dimensioni.

o Supporto GPU sul server ThinkSystem SR860 V2 (quattro GPU a doppia larghezza da 300 W o otto a larghezza singola) ideale per la gestione di carichi di lavoro AI, installazioni di VDI e data analytics.

o L’SR860 V2 sfrutta il supporto di molteplici GPU per gestire i carichi di lavoro di intelligenza artificiale di nuova generazione, consentendo ai clienti di concentrarsi sui dataset non strutturati utilizzandoli per trarne informazioni funzionali allo sviluppo del business.

o La memoria persistente Intel Optane serie 200 a supporto di SAP HANA fornisce le migliori prestazioni per gestire analytics e database, oltre a estese capacità di memoria e archiviazione. In combinazione con lo storage ThinkSystem serie DM7100, Lenovo offre una piattaforma completa di elaborazione, analisi e gestione dei dati aziendali per database SAP e applicazioni aziendali.

o In combinazione con gli switch fiber channel Lenovo serie DB, è ora disponibile l’implementazione NVMe end-to-end che offre un throughput più elevato e una riduzione fino al 50% della latenza.

ThinkSystem DM7100

• Il software include il tiering e la gestione sicura ed efficiente dei dati in ambiente cloud ibrido integrato sia in ambiente pubblico che privato. La funzionalità cloud consente di creare funzionalità di backup e alta disponibilità per carichi di lavoro associati all’analytics.

• Scale up fino a 21 PB di capacità effettiva o scale out fino a 264 PB di capacità effettiva per proteggere l’investimento consentendo una crescita senza soluzione di continuità.

• Una nuova opzione di installazione remota consente di ottenere implementazioni fino all’80% più veloci2 rispetto alla pianificazione delle implementazioni onsite, riducendo le complessità e i rischi di fermo macchina e accelerando il time to value. I consulenti tecnici di Lenovo sono a disposizione per configurare e distribuire la soluzione in base ai requisiti specifici del cliente.

• Per gestire la crescente varietà di dati raccolti, Lenovo Intelligent Insights con SAP Data Intelligence, rende possibile l’utilizzo di dati strutturati e destrutturati provenienti da più fonti, come archivi di dati cloud, data lake, dispositivi intelligenti, sensori IoT.

• Premier Support di Lenovo, infine, garantisce ai clienti un’esperienza positiva, una migliore risposta e operatività costante.

Alcune configurazioni delle soluzioni ThinkSystem SR860 V2, SR850 V2 e DM7100 sono disponibili tramite Lenovo TruScale, il data center pay-per-use che offre ai clienti un’opzione d’suo flessibile ed economica. Le soluzioni ThinkSystem presentate oggi saranno aggiunte al portfolio Lenovo di offerte ottimizzate e pre-verificate per specifici carichi di lavoro nell’ambito del programma Intel Select Solutions, a complemento di un’ampia offerta di soluzioni ThinkSystem SR650 e SR630. Tutti i prodotti sono protetti da Lenovo ThinkShield. Per ulteriori informazioni, visitare www.lenovoxperience.com.