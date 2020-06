Doppia certificazione per la cybersecurity di Stormshield

Le soluzioni Stormshield Network Security hanno ottenuto entrambe le qualifiche spagnole “Producto CCN Aprobado” e “Producto CCN Cualificado”

Stormshield ha annunciato di essere l’unico produttore di firewall ad aver conseguito entrambe le qualifiche spagnole “Producto CCN Aprobado” e “Producto CCN Cualificado” per le proprie soluzioni Stormshield Network Security.

Fondato nel 2002, il CCN (Centro Criptológico Nacional) è l’agenzia nazionale spagnola incaricata di certificare e autorizzare l’impiego di soluzioni di cybersecurity destinate alle infrastrutture sensibili spagnole (pubbliche e private) per proteggerne i sistemi informativi, lo scambio di informazioni critiche e la continuità operativa.

Il conseguimento di entrambe le qualifiche ha visto Stormshield coinvolto in un lungo processo di valutazione dei propri firewall, di cui un laboratorio indipendente accreditato e validato dal CCN ha testato la pertinenza e la solidità dei meccanismi di protezione, in conformità con lo schema nazionale di certificazione spagnolo. Un passo avanti per Stormshield, che si assicura così un’ulteriore accelerazione nella regione iberica.

Più in generale, il conseguimento di queste due qualifiche si colloca nell’ambito delle iniziative condotte dall’azienda su scala europea per ampliare le proprie certificazioni nei Paesi in cui è insediata. In tale contesto, Stormshield partecipa attivamente anche ai lavori dell’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) sul futuro schema europeo di certificazione dei prodotti. Un approccio di fondo che consente al vendor di consolidare il vantaggio competitivo acquisito e la propria posizione di riferimento quale operatore affidabile, ovvero la scelta europea in materia di cybersecurity.

Come riferito in una nota ufficiale da Franck Bourguet, VP Engineering di Stormshield: «La nostra referenziazione da parte del CCN è frutto delle alacri attività svolte dai nostri team di ricerca e sviluppo. I nostri prodotti sono pertanto conformi alle aspettative delle aziende e delle strutture pubbliche spagnole che desiderano avvalersi di tecnologie affidabili per proteggere i loro ambienti IT. Godendo dei massimi livelli di qualifica spagnoli (“Cualificado – Alto” e “Aprobado”), possiamo quindi contribuire pragmaticamente ai progetti più sensibili. In un’epoca in cui la sovranità tecnologica europea si pone come una sfida strategica e una priorità nella governance dei nostri clienti, forniamo dunque una risposta operativa concreta nell’ambito della cybersecurity».