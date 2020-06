Vertical Week: l’innovazione incontra le industry

IDC e Google Cloud presentano la Vertical Week, un ciclo settimanale di webinar sui settori verticali in collaborazione con Techedge, Everis, Go Reply e Huware



Partirà il 6 luglio la Vertical Week promossa da IDC e Google Cloud, una settimana che si svilupperà con una serie di webinar ciascuno focalizzato su una specifica industry verticale.

In un anno che rimarrà nella storia per una crisi senza precedenti, la tecnologia ha dimostrato di essere il pilastro principale per sostenere le imprese attraverso il lavoro remoto, funzioni più agili e servizi sempre più digitali. Ora, le organizzazioni faranno leva sull’innovazione tecnologica per accompagnare ogni processo, iniziativa e catena del valore nel delicato e fondamentale passaggio alla nuova normalità.

A essere protagonista, ancora una volta, è la digital transformation (DX), capace di porsi al centro delle strategie aziendali lungo un continuum che dall’emergenza passa per la resilienza operativa e conduce verso la ripresa e l’accelerazione, anche in chiave di una maggiore sostenibilità. Avviene a livello mondiale, europeo e italiano.

Secondo la IDC European IT Buyer Sentiment Survey (Wave 4, maggio 2020), il 36% delle imprese del nostro Paese manterrà invariati o accelererà gli investimenti DX nel breve periodo, e un ulteriore 32% porterà avanti i progetti previsti valutando eventuali interventi di rimodulazione della spesa e delle risorse impiegate. In questo scenario, un ruolo importante lo rivestirà il cloud, capace in questi giorni di distinguersi come epicentro delle strategie di modernizzazione e contestualmente come roccaforte per la continuità del business.

In base alle rilevazioni dell’IDC Public Cloud Services Tracker (maggio 2020), la spesa in servizi public cloud da parte delle aziende europee è aumentata nel pieno periodo emergenziale e continuerà ad aumentare anche nei prossimi mesi: gli investimenti PaaS, IaaS e SaaS cresceranno rispettivamente del 4,6%, 4,2% e 3,0% nel 2020, e del 5,5%, 5,4% e 3,4% nel 2021.

E’ questa la cornice che accompagna la Vertical Week, un ciclo di webinar che, uno al giorno da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio, consentirà ai technology e business leader delle aziende italiane di esplorare le dinamiche innovative dei principali settori verticali per accelerare la ripresa e la competitività del tessuto economico nazionale.

Promossa da IDC e Google Cloud, la Vertical Week vedrà focalizzare l’attenzione di ciascun webinar su una specifica industry verticale, attraverso la collaborazione di un partner.

• 6 luglio: Techedge per il Manufacturing

• 7 luglio: Everis per l’Insurance

• 8 luglio: Everis per Telco e Media

• 9 luglio: Go Reply per Banking e Financial Services

• 10 luglio: Huware per il Retail

Ogni webinar consentirà di mettere a fattor comune le esperienze e il carattere di quest’epoca centrandole sulle specificità del settore verticale, osservando anche gli scenari e i trend attesi per il prossimo futuro.

Ciò consentirà un confronto tra i relatori e un’interazione con la platea virtuale per comprendere come costruire le competenze necessarie per agire nella nuova economia, valorizzando princìpi, modelli di trasformazione e tecnologie al servizio dei singoli mercati: dal cloud alle modalità di gestione di ambienti ibridi e complessi, dall’AI alle soluzioni di intelligent automation, dai processi data-driven alla workplace transformation.