ESET: giù i veli da InvisiMole

I ricercatori di ESET hanno rivelato il modus operandi del gruppo InvisiMole che colpisce organizzazioni militari e diplomatiche

InvisiMole, noto dal 2013, è stato documentato per la prima volta da ESET nel 2018 in relazione ad operazioni di cyberspionaggio mirate in Ucraina e Russia, tramite l’utilizzo di due backdoor molto complesse.

Durante l’analisi di un nuovo attacco proveniente dal gruppo InvisiMole, i ricercatori di ESET hanno scoperto gli strumenti utilizzati dall’organizzazione e altri dettagli prima sconosciuti circa il loro modus operandi. I risultati derivano da un’indagine condotta congiuntamente con le vittime dall’attacco. In questa nuova campagna, il gruppo InvisiMole si è dotato di nuovi strumenti per colpire organizzazioni di alto profilo nel settore militare e diplomatico dell’Europa dell’est. Secondo la telemetria ESET i cyberattacchi si sono verificati a partire dalla fine del 2019 fino a fine giugno.

Come riferito in una nota ufficiale da Zuzana Hromcová, la ricercatrice di ESET che ha analizzato InvisiMole: «All’epoca abbiamo identificato queste backdoor decisamente avanzate, ma mancava un quadro d’insieme: non sapevamo come fossero state inserite nel sistema».

Grazie all’analisi degli attacchi, eseguita in collaborazione con le organizzazioni colpite, gli analisti di ESET hanno avuto la possibilità di effettuare un’indagine approfondita delle tecniche utilizzate dagli hacker.

Una nuova campagna di spionaggio del gruppo InvisiMole ha, infatti, portato i ricercatori di ESET a scoprire i loro strumenti nascosti e una collaborazione strategica con il gruppo di cybercriminali Gamaredon.

ESET ha scoperto che quest’ultimo svolge la funzione di apripista, infiltrandosi nella rete delle vittime e ottenendo privilegi amministrativi per poi cedere il passo a InvisiMole.

L’indagine rileva che le vittime designate sono state attaccate prima da un malware piuttosto comune come Gamaredon, cui poi subentra InvisiMole con tecniche sofisticate per evitare il rilevamento.

Il modus operandi di InvisiMole

Per rimanere fuori dalla portata dei sistemi di controllo, InvisiMole, secondo ESET, utilizza 4 diverse tecniche di attacco, combinando shellcode dannoso con tools autorizzati e programmi eseguibili vulnerabili. Il malware viene codificato con un sistema di crittografia simmetrica direttamente sul computer della vittima, e può essere decrittato ed eseguito solo su quel computer.

Il malware dispone, inoltre, di un sistema di comunicazione che sfrutta il tunneling DNS e che permette di inviare e ricevere informazioni senza allertare i sistemi di controllo.

Analizzando i nuovi strumenti utilizzati dal gruppo, gli analisti hanno rilevato sostanziali miglioramenti rispetto alle versioni prese in esame in precedenza. Con queste nuove informazioni, i ricercatori di ESET si dicono certi di poter essere in grado di monitorare ancora più efficacemente le attività illecite del gruppo.