Applicazioni Mobile e Web no problems con Amazon Honeycode

Il nuovo servizio Amazon Honeycode permette di costruire rapidamente applicazioni Mobile e Web senza bisogno di programmazione

AWS ha annunciato Amazon Honeycode, il nuovo servizio per la costruzione di applicazioni Mobile e Web, senza bisogno di programmazione.

Al momento disponibile nella Regione US West (Oregon) ma in arrivo anche in altre regioni, Amazon Honeycode consente ai clienti di utilizzare un semplice visual application builder per creare applicazioni Web e Mobile altamente interattive supportate da un database costruito da Amazon Web Services per eseguire attività come il tracciamento dei dati nel tempo e la notifica agli utenti di modifiche, l’approvazione di routing e la facilitazione di processi aziendali interattivi.

In questo modo, aziende e organizzazioni potranno eliminare l’inefficienza della gestione lenta e non scalabile tramite fogli di calcolo e email di attività come le approvazioni dei processi, la programmazione degli eventi, la gestione delle relazioni con i clienti, i sondaggi, le to-do list e il monitoraggio dell’inventario.

Utilizzando Amazon Honeycode, è possibile creare applicazioni che vanno da un’applicazione di tracciamento delle attività per un piccolo team a un sistema di gestione dei progetti che gestisce un flusso di lavoro complesso per più team o reparti.

Come riferito in una nota ufficiale da Larry Augustin, Vice Presidente di Amazon Web Services: «I nostri clienti ci hanno detto che la necessità di applicazioni personalizzate supera di gran lunga la capacità degli sviluppatori di crearle. Ora con Amazon Honeycode, quasi tutti possono creare potenti applicazioni web e mobili personalizzate senza bisogno di scrivere codici».

Tra i clienti che utilizzeranno Amazon Honeycode ci sono Slack, la principale piattaforma di messaggistica basata su canali, e SmugMug, una piattaforma di condivisione immagini a pagamento e video online e servizio di hosting di immagini.