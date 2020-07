Compuware integra direttamente i dati di test nei test automatizzati

Le nuove funzionalità annunciate da Compuware automatizzano e integrano ulteriormente i dati dei test e l’esecuzione dei casi di test

Compuware ha annunciato nuove funzionalità che automatizzano e integrano ulteriormente i dati dei test e l’esecuzione dei casi di test, consentendo ai team IT di raggiungere una qualità di sviluppo delle applicazioni ad alte prestazioni, velocità ed efficienza.

La nuova integrazione abbina saldamente la soluzione Topaz for Enterprise Data con la soluzione Topaz for Total Test che consente di integrare direttamente i dati di test nei test automatizzati. Automatizzando ulteriormente i test shift-left nell’Autonomous Digital Enterprise, i team possono garantire coerenza, accuratezza e sicurezza dei dati dei test.

La domanda di business per un’innovazione più rapida sta mettendo pressione sulle organizzazioni IT. Secondo un recente sondaggio globale condotto da Vanson Bourne per conto di Compuware su 400 leader IT responsabili dello sviluppo di applicazioni in organizzazioni con un mainframe e oltre 1.000 dipendenti, l’85% delle organizzazioni ha difficoltà a fornire innovazione più rapidamente senza compromettere la qualità, la sicurezza, l’esperienza del cliente e l’efficienza operativa. L’automazione dei test è citata come il singolo fattore più importante per superare questi rischi.

Come riferito in una nota ufficiale da Gary Gruver, autore e consulente per la trasformazione digitale: «Gli sforzi collettivi per costruire qualità nel software nel più breve tempo possibile sono uno dei più grandi e importanti cambiamenti che vedo nel settore. Inoltre, è spesso uno dei più difficili a causa di tutte le sfide legate al coordinamento e all’automazione delle modifiche al codice, delle modifiche ai casi di test e dei dati di test. È bello vedere Compuware rispondere a questa esigenza».

La mancanza di automazione dei test e di un facile accesso a dati di test validi sta impedendo alle organizzazioni di migliorare la qualità, la velocità e l’efficienza del software mainframe.

L’integrazione di Topaz for Total Test e Topaz for Enterprise Data consente ai team di:

Migliorare la coerenza del test.

Il test automatizzato continuo richiede dati di test coerenti. Dati di test non corretti possono portare a risultati incoerenti o errati, perdita di tempo nella risoluzione dei problemi o, peggio ancora, all’introduzione di bug. Con la nuova integrazione, i team possono garantire la coerenza del test rendendo il processo di caricamento dei dati parte integrante di un caso di test e caricando automaticamente un sottoinsieme di dati in un ambiente di test. Nel caso in cui il test fallisca, gli sviluppatori e i tester possono associare con sicurezza il problema al codice e non ai dati.

Rimuovere ostacoli e responsabilizzare gli sviluppatori.

Gli sviluppatori si affidano spesso a un team specializzato o all’amministratore del database per creare e caricare i dati in un ambiente di test, una pratica piena di processi manuali, tempi di attesa e passaggi che creano inutili rallentamenti in termini di velocità ed efficienza. Ora, gli sviluppatori stessi possono configurare e accedere ai dati di test corretti quando ne hanno bisogno.

Garantire l’adozione attraverso test continui.

Un processo di estrazione e caricamento dei dati ripetibile può far parte di una toolchain di test automatizzata, che favorisce la coerenza dei dati e riduce la complessità. Inoltre, come aiuto per spingere la transizione degli sviluppatori dai metodi manuali, l’automazione può essere impostata in modo incrementale per gestire correttamente la scala e il ritmo di adozione.

Proteggere i dati sensibili.

Con questo processo integrato, una volta caricati i dati del test possono anche essere anonimizzati per proteggere le informazioni di identificazione personale (PII). L’automazione della anonimizzazione come parte del test continuo riduce il rischio di una violazione della sicurezza.

Per Chris O’Malley, CEO di Compuware: «Le organizzazioni ad alte prestazioni nell’era del software sono focalizzate maniacalmente sulla rimozione dei colli di bottiglia nel rilascio del software, che creano perdite di tempo prezioso da dedicare allo sviluppo e sprechi di denaro ed energia. Guidare l’automazione intrinseca attraverso una pipeline DevOps inclusiva del mainframe libera queste risorse di sviluppo permettendo ai team di concentrarsi al 100% sulla rapida e continua trasformazione di idee in risultati che fanno la differenza per i loro clienti, sempre meravigliosamente insoddisfatti. Questa non è più un’aspirazione IT. È un imperativo aziendale assoluto competere efficacemente per i propri clienti, sia attuali che potenziali».