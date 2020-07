Gestione digitale dei processi legati alla sicurezza

Arca GP di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si sta rivelando una soluzione efficace per la gestione digitale di tutti i processi legati alla sicurezza post pandemica

Gestire un’impresa significa tenerne sotto controllo ogni suo aspetto operativo, contabile e non.

La gestione dei contatti, clienti, potenziali tali, fornitori e collaboratori, è un’attività aziendale tra le più importanti per la vita e lo sviluppo di un’impresa. A tutti questi aspetti se ne aggiunge oggi uno di particolare attualità, la gestione dei dispositivi di sicurezza personale (DPI).

Una soluzione digitale di particolare efficacia per la gestione di tutti i processi aziendali si sta dimostrando Arca GP di Wolters Kluwer Tax & Accounting, l’innovativo modulo che si inserisce nell’ERP Arca EVOLUTION.

Claudio Ferrante, Director, Sales di Wolters Kluwer Tax and Accounting Italia, non nasconde una certa soddisfazione per come Arca GP, che significa Gestione Processi, stia dimostrando tutta la sua flessibilità, potenzialità e adeguatezza nel gestire processi legati alla tragica contingenza.

“Certo avrei preferito non fosse stato necessario pensare a questo genere di funzionalità per la nostra soluzione. Se il virus non fosse apparso e non avesse messo in crisi migliaia di imprese di ogni dimensione, questa gestione sarebbe stata superflua. Per contro sono orgoglioso del fatto che la nostra soluzione sia in grado di gestire anche i processi derivanti dal periodo contingente.” afferma Claudio Ferrante.

Inserito nell’ambito dell’ERP Arca EVOLUTION, il nuovo software è stato ingegnerizzato anche con lo scopo di sostenere l’incremento delle vendite e delle performance commerciali.

Arca GP è in grado di fornire statistiche e dati concernenti le relazioni con clienti e fornitori che, una volta elaborati, premettono di affinare le strategie di relazione, commerciali, di vendita e anche di acquisto. L’analisi dei dati è oggi fondamentale per rendere un rapporto profittevole e ad alto valore reddituale. Arca GP, grazie all’output di dati, favorisce la gestione ottimale di molte fondamentali funzioni aziendali, quali il service, la pianificazione, l’assistenza.

Il tracciamento delle attività di ogni singolo commerciale e della pipeline di vendita consente al responsabile commerciale o al titolare dell’azienda di avere un perfetto controllo di tutte le opportunità aperte, di monitorare le performance dei team di vendita e dei singoli product manager, e quindi di indirizzare le attività e contribuire al successo di ogni azione commerciale.

In questo quadro si inserisce la funzionalità per sostenere chi in azienda si deve occupare di sicurezza.

In tutta efficienza si possono infatti gestire le attività legate ai dispositivi di protezione individuale (DPI) e allo smart working.

Entrambe le attività sono oggi fondamentali per assicurare la continuità operativa in tutta sicurezza e efficacia.

Approfondisce Claudio Ferrante: “Lo smart working ha rappresentato da subito una soluzione operativa in grado di non interrompere il flusso lavorativo applicata però, soprattutto nelle strutture più piccole, in modo poco organico e organizzato. Per contro si è dimostrato un modo di lavorare che non verrà abbandonato anche dalle PMI, nel momento del ritorno alla normalità. Ecco dunque la necessità di uno strumento che aiuti nella gestione e nell’ottimizzazione delle attività a distanza. Il modulo di Arca GP, in un unico contenitore, consente, dal calendario, la gestione dello smart work sia per chi assegna l’attività sia per l’assegnatario. Ad esempio il responsabile ed il suo collaboratore possono gestire in via digitale la sincronia dell’attività attraverso lo strumento del calendario inserito nel modulo.”

Il calendario diventa dunque un grande repository nella quale vengono allocate le varie attività e dalla quale ci si può coordinare all’unisono con altre funzioni e operatività gestite attraverso Arca GP.

Una di queste è la materiale gestione dei dispositivi di sicurezza personale (DPI) quali mascherine, guanti, gel sanificante, detergenti, barriere trasparenti per nominarne alcuni.

Il lascito della pandemia è un’attenzione davvero acuta nella gestione dei contatti e degli incontri. Stabilito che la ripresa consente anche il ritrovarsi tra colleghi, clienti e fornitori, l’incontro deve poter avvenire in totale sicurezza grazie all’utilizzo dei dispositivi personali.

Dunque la loro gestione diventa cruciale e attraverso il modulo di Arca GP, anche semplice ed efficiente.

Arca GP, grazie alla sua interfaccia web, è fruibile anche in mobilità e rappresenta un tool di grande supporto alla trasformazione digitale di tutte le attività commerciali e di rapporto.