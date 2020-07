La gestione dei costi OpenShift: uno sguardo ai costi delle applicazioni native del cloud

Di Keri Sprinkle, product marketing manager, Business Unit Management, Red Hat Da una domanda di telelavoro notevolmente aumentata a un’impennata nell’utilizzo dei servizi online, i team IT si trovano ad affrontare una nuova serie di sfide nella gestione degli ambienti cloud ibridi. Per i decisori, si tratta ben più del semplice mantenimento di un’infrastruttura funzionante […]

Da una domanda di telelavoro notevolmente aumentata a un’impennata nell’utilizzo dei servizi online, i team IT si trovano ad affrontare una nuova serie di sfide nella gestione degli ambienti cloud ibridi. Per i decisori, si tratta ben più del semplice mantenimento di un’infrastruttura funzionante ed efficiente; è una questione di budget, che i team IT potrebbero semplicemente non avere. Diventa quindi fondamentale riuscire a vedere in modo più rapido e facile la totalità dei costi IT legati al cloud ibrido.

A tal fine, oggi presentiamo la nuova offerta software-as-a-service (SaaS) volta a meglio comprendere i costi degli ambienti OpenShift: OpenShift cost management. Disponibile gratuitamente con la sottoscrizione Red Hat OpenShift Container Platform, OpenShift cost management fornisce una visione semplificata e più intuitiva dei costi, dal macro al granulare, di un’implementazione OpenShift.

Scaricabile da cloud.redhat.com, OpenShift cost management va oltre gli strumenti che misurano e monitorano l’utilizzo di Kubernetes nel cloud pubblico – è realmente un servizio di gestione dei costi del cloud ibrido che aggrega e mostri i costi di implementazioni su server bare-metal, macchine virtuali, cloud privati e infrastrutture cloud pubbliche, incluse AWS e Microsoft Azure.

Oltre a fornire una visione unificata del panorama dei costi di un’implementazione, OpenShift cost management offre:

• Modelli di costo per l’applicazione di tassi di markup sull’infrastruttura monitorata, riportando i costi reali di un ambiente di produzione.

• Tagging per mappare gli addebiti a carico di progetti e organizzazioni interne, utilizzando la tassonomia esistente di un’organizzazione.

Crediamo che questo servizio sia fondamentale per i nostri clienti di fronte a sfide globali dinamiche e in evoluzione. Essere in grado di comprendere meglio i vincoli di bilancio di un’implementazione cloud ibrida basata su Red Hat OpenShift, dal cloud pubblico ai server bare-metal, rappresenta un elemento critico del mix IT aziendale per operare senza intoppi, pur mantenendo l’impegno per l’innovazione.