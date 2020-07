Fortinet presenta la soluzione SD-WAN Cloud-to-Cloud

Fortinet, specialista globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, rende disponibile Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud, una soluzione di networking e security che soddisfa i requisiti di performance, di visibilità, efficienza costi e controllo delle applicazioni associate alle implementazioni multi-cloud, abilitando l’SD-WAN su più cloud in varie region. “La necessità di gestire la […]

Fortinet, specialista globale nelle soluzioni di cybersecurity ampie, integrate e automatizzate, rende disponibile Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud, una soluzione di networking e security che soddisfa i requisiti di performance, di visibilità, efficienza costi e controllo delle applicazioni associate alle implementazioni multi-cloud, abilitando l’SD-WAN su più cloud in varie region.

“La necessità di gestire la connessione senza soluzione di continuità e mantenere in sicurezza tutta l’infrastruttura diversificata rappresenta un punto cruciale oggi per le aziende che implementano applicazioni e workload su più cloud. Le soluzioni Fortinet Secure SD-WAN garantiscono connessione e security su diverse infrastrutture cloud, ottimizzando al contempo la user experience. Fortinet consente alle aziende di sfruttare appieno il potenziale di SD-WAN garantendo la sua implementazione ovunque. Da casa al cloud, dal data center al cloud, e ora da cloud a cloud, Fortinet offre la soluzione SD-WAN più scalabile, economica e sicura sul mercato” spiega John Maddison, EVP Products e CMO di Fortinet.

La maggior parte delle aziende oggi – secondo stime recenti, il 93% – adotta una strategia multi-cloud e lavora con più cloud provider differenti per soddisfare alcune esigenze aziendali, tra cui il disaster recovery, il backup dei dati, la resilienza delle applicazioni e la copertura globale. Tuttavia, molte realtà scelgono di collegare i loro cloud attraverso il data center on-premises WAN edge; la gestione e la sicurezza di un portafoglio diversificato di workload e ambienti cloud pubblici e privati rimane una sfida. L’approccio tradizionale all’infrastruttura WAN, sebbene sicuro, limita le capacità multi-cloud e causa difficoltà di implementazione, prestazioni di rete oscillanti e una connessione molto costosa.

Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud garantisce un nuovo approccio per creare connessioni sicure e ad alte performance tra i workload del cloud pubblico che utilizzano molteplici cloud, senza aumentare i costi e la complessità. Fortinet Secure SD-WAN per multi-cloud abilita un’architettura di rete coerente che sfrutta le potenzialità dell’SD-WAN tra i cloud e consente agli sviluppatori di applicazioni e al team IT in azienda di costruire un’infrastruttura di rete e di sicurezza cloud-to-cloud ad alta velocità, senza soluzione di continuità.

Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud offre un’infrastruttura sicura ed efficace per massimizzare i vantaggi delle implementazioni multi-cloud aziendali:

Automatizza l’implementazione di un overlay network coerente su diverse reti cloud, riducendo la criticità e aumentando la flessibilità, consentendo ai team di risparmiare tempo e risorse.

Garantisce visibilità, controllo e gestione centralizzata end-to-end unificando le funzionalità in più ambienti cloud attraverso l’integrazione nativa del cloud.

Trasferisce in modo sicuro il traffico delle applicazioni tra i cloud senza dover effettuare il backhaul attraverso il data center, consentendo una migliore scalabilità delle implementazioni e riducendo la latenza.

Seleziona in modo intelligente le connessioni in base alle caratteristiche delle applicazioni utilizzando la selezione dinamica del percorso, migliorando le prestazioni e ottimizzando i costi selezionando il miglior collegamento internet o linea dedicata.

Fornisce un’API adatta agli sviluppatori di applicazioni permettendo ai programmatori di rappresentare in modo coerente le loro esigenze di network e security.

I vantaggi di Fortinet On-Premises e nel Cloud

Fortinet presenta Secure SD-WAN come funzionalità integrata del suo firewall FortiGate Next-generation Firewall, alimentato dal primo ASIC SD-WAN del settore per consentire una migliore esperienza di applicazione, prestazioni più elevate e ottimizzazione dei costi – con Security Compute Ratings fino a 17 volte migliori rispetto alle soluzioni della concorrenza.

Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud, fornito tramite FortiGate-VM, un’appliance virtuale, è alimentato dalla tecnologia brevettata Fortinet vSPU e offre un vantaggio in termini di prestazioni nel cloud, compresi oltre 20 Gbps di prestazioni IPsec – 10 volte la media del settore – per connessioni veloci e criptate su Internet e in linea dedicata per ridurre i costi operativi. Sfruttando l’ampia gamma di FortiGate-VM su tutte le principali piattaforme cloud, nonché le appliance FortiGate on-premise leader di mercato, le aziende possono trarre vantaggio da reti multi-cloud coerenti in ambiente cloud senza compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Inoltre, Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud, che connette in modo sicuro le applicazioni e i workload attraverso più cloud, completa le funzionalità esistenti di Fortinet Secure SD-WAN Cloud On-Ramp per connettere in modo sicuro gli utenti e gli uffici alle applicazioni e ai workload cloud.

SD-WAN per tutte le aziende end-to-end

Fortinet fornisce un portafoglio di prodotti Secure SD-WAN studiato per tutte le aziende end-to-end con appliance fisiche per grandi data center, filiali, siti remoti e uffici domestici, oltre ad appliance virtuali per implementazioni multi-cloud. La capacità di Fortinet Secure SD-WAN di scalare da un home office a una filiale al cloud, con unico sistema tramite Fortinet Security Fabric, assicura policy senza soluzione di continuità in più ambienti e piattaforme cloud, grazie alle ai più recenti dati sulle minacce forniti dai FortiGuard Labs.