AWS: accordo strategico con HSBC sul cloud

AWS e HSBC raggiungono un accordo strategico sul cloud per fornire nuovi prodotti, migliorare l’esperienza dei clienti e guidare la trasformazione digitale

Amazon Web Services (AWS) ha annunciato che HSBC Holdings, una delle più grandi organizzazioni di servizi finanziari del mondo, ha scelto AWS come fornitore chiave e strategico di servizi cloud a lungo termine per guidare la loro trasformazione digitale e fornire servizi bancari nuovi e personalizzati. Nell’ambito di un accordo pluriennale e globale, HSBC renderà disponibile la tecnologia AWS in tutte le linee di business della banca, a partire dalle applicazioni rivolte al cliente alla modernizzazione delle applicazioni nella sua attività di Global Wealth & Personal Banking.

L’infrastruttura globale di Amazon Web Services consentirà a HSBC di eseguire e scalare applicazioni in tutto il mondo con la massima disponibilità e affidabilità . HSBC utilizzerà l’ampio portafoglio di servizi cloud di AWS, inclusi strumenti calcolo, containers, storage, database, analisi, Machine Learning e sicurezza, per sviluppare nuovi prodotti digitali e supportare gli standard di sicurezza e conformità per milioni di clienti di personal banking in tutto il mondo. Ad esempio, HSBC prevede di utilizzare i servizi AWS serverless e di analisi, tra cui Amazon Kinesis, per creare un’esperienza bancaria più personalizzata e incentrata sul cliente.

“HSBC sta continuando ad espandere il suo utilizzo dei servizi Amazon Web Services per proseguire con la sua trasformazione digitale e fornire servizi finanziari innovativi che aiutano i clienti a gestire, proteggere e far crescere il loro patrimonio in modi nuovi e più personalizzati”, ha detto Frank Fallon, Vice Presidente, Servizi Finanziari di AWS.