Singularity Cloud Native Security: fingersi hacker per anticiparne le mosse

Il panorama cyber è caratterizzato da hacker sempre più specializzati e abili. Per poter contrattaccare e proteggersi dai loro attacchi mirati, è essenziale anticipare le loro mosse, pensando come loro. SentinelOne, leader a livello globale nella cybersecurity basata sull’intelligenza artificiale, lo sta offrendo con il rilascio di Singularity Cloud Native Security. Soluzione rivoluzionaria nata dall’acquisizione di PingSafe effettuata da SentinelOne nel febbraio 2024, la Cloud Native Application Protection Platform (CNAPP), priva di agent, è progettata in modo esclusivo per valutare gli ambienti come farebbe un hacker, simulando i metodi di attacco per fornire un elenco di percorsi di exploit prioritari e basati su prove che i team di sicurezza possono utilizzare per assegnare le priorità e prevenire gli attacchi prima che avvengano. La soluzione è stata presentata durante la RSA 2024, che si svolge in questi giorni a San Francisco.

“Gli aggressori oggi pensano e agiscono in modi diversi e, per mantenere al sicuro sistemi e informazioni, i team di sicurezza devono fare altrettanto”, ha dichiarato Anand Prakash, Senior Director of Product Management di SentinelOne e hacker etico del settore. “Con la Singularity Cloud Native Security di SentinelOne, i professionisti possono analizzare gli eventi dalla prospettiva degli aggressori, capire come operano e fermarli sul nascere”.

Ridurre le interferenze

Gli ambienti cloud sono una superficie di attacco in espansione e intrinsecamente caotica. La Singularity Cloud Native Security di SentinelOne distingue la confusione grazie a un esclusivo Offensive Security Engine che simula i metodi di attacco per fornire informazioni prive di falsi positivi sulle risorse di un ambiente cloud che sono state verificate come sfruttabili. Grazie a queste informazioni, i team di sicurezza possono ottimizzare il loro tempo per concentrarsi sui rischi che richiedono attenzione immediata per agire.

“La piattaforma CNAPP agentless di Singularity Cloud Native Security è significativamente a basso rischio di dispersione e i suoi avvisi, alimentati dall’Offensive Security Engine, sono più efficaci rispetto alle soluzioni alternative”, ha dichiarato Daniel Wong, CISO di Skyflow, uno dei primi ad aver adottato questa tecnologia. “Insieme a fattori di differenziazione come le capacità di scansione delle identità riservate, la soluzione, come componente della più ampia piattaforma Singularity Cloud Security, è destinata a diventare parte integrante del nostro ambiente di sicurezza per il futuro”.

Singularity Cloud Native Security garantisce rilevamento e protezione

Individuare le minacce è un aspetto. La protezione dalle minacce è un’altra cosa e richiede una soluzione che combini la potenza di rilevamento e di analisi forense di un agent con la velocità e la portata della sicurezza agentless. Con la Cloud Native Security, SentinelOne offre una soluzione CNAPP completa che blocca gli attacchi, combinando la propria Cloud Native Security con i prodotti di protezione dalle minacce Cloud Workload Security e Cloud Data Security, dotati di intelligenza artificiale, per offrire visibilità e capacità di mitigazione in un’unica piattaforma di sicurezza cloud.

Disponibilità

La Cloud Native Security di SentinelOne è disponibile per i clienti e viene presentata all’RSA 2024, allo stand N-5863.