secsolutionforum 2024: si chiude il sipario su un’edizione vincente

È terminata con tantissima soddisfazione la quinta edizione digitale di secsolutionforum che ha visto un ampio apprezzamento da parte degli oltre 1100 partecipanti e dei 64 partner, tra sponsor e patrocinatori. La vitalità e il fermento che contraddistinguono il comparto security hanno permeato le tre giornate di live streaming di secsolutionforum 2024, l’unico evento digitale della sicurezza.

Dalla sicurezza fisica a quella digitale

secsolutionforum 2024 è stato una vera e propria cavalcata digitale tra i temi più attuali per chi opera nel comparto della sicurezza fisica e logica e il format si è rivelato ancora una volta vincente, anche per la capacità di intercettare i temi forti per lo sviluppo del settore e attrarre un target di professionisti della sicurezza sempre più qualificato e profilato. La decisione degli organizzatori, Ethos Media Group, condivisa con il Comitato Scientifico, di abbracciare ad ampio raggio il mondo della sicurezza fisica in tutti i suoi intrecci con la cybersecurity e di rivolgersi all’intera catena di professionisti che, con diversi ruoli, mansioni e competenze, si occupano di sicurezza si è rivelata vincente in questa edizione.

L’evento, creato e sviluppato per rispondere alla forte necessità di aggiornamento dei professionisti italiani, tra cui impiantisti, system integrator, installatori specializzati ma anche Pubblica Amministrazione, anche quest’anno non ha deluso le aspettative, rinnovandosi e rispondendo con maggiore efficacia alle esigenze di mercato.

secsolutionforum 2024: più interazione tra pubblico e relatori

Un ulteriore valore aggiunto di secsolutionforum 2024 è stata la maggiore interazione del pubblico, che ha apprezzato – molto più che nelle passate edizioni – l’opportunità di rivolgere domande ai relatori. È stato possibile, inoltre, votare per il secsolution Security Award, il concorso che premia le soluzioni più innovative e interessanti proposte dalle aziende nel corso delle tre giornate di evento e che ha rappresentato un’altra novità di quest’anno. Le soluzioni vincitrici del secsolution Security Award verranno annunciate a breve.

La manifestazione ha garantito interventi di qualità su nuove opportunità e soluzioni offerte dal mercato soprattutto in ambito legislativo e normativo. Particolarmente apprezzati il consolidato appuntamento con la Videosorveglianza Urbana Integrata e la prima tappa 2024 del roadshow Pillole di Smart City, dove si è discusso in maniera approfondita e eterogenea del futuro della smart city, tra sicurezza, tecnologia e sostenibilità.

I numeri dell’edizione 2024

Secsolutionforum 2024 ha ospitato oltre 50 relatori in 3 giorni di diretta web, 4 tavole rotonde, 2 analisti internazionali, 1 convegno nel convegno, 13 soluzioni/applicazioni, 8 scenari, 30 sponsor, 34 patrocini ed inoltre ha permesso il rilascio di crediti formativi per ingegneri, periti industriali e operatori della sicurezza.

La quinta edizione digitale di secsolutionforum si conferma quindi evento di riferimento per il comparto e mostra un trend in crescita sia nei numeri sia nell’ampiezza e nella qualità dei target che attrae. Un ringraziamento va a tutti coloro che hanno seguito l’evento, agli speaker, alle associazioni di categoria e in particolare alle aziende partner che, con la loro fiducia, hanno creato le condizioni per un grande secsolutionforum.