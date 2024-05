IBM Storage Assurance offre aggiornamenti hardware e software continui

In questo articolo condividiamo le ultimissime novità annunciate da IBM relative alla gestione del ciclo vita dello storage. Le nuove funzionalità di storage offrono alle aziende scelta e controllo nel data center per massimizzare le prestazioni. Una nuova opzione di gestione del ciclo di vita IT denominata IBM Storage Assurance fornisce l’accesso alle innovazioni hardware e software di IBM FlashSystem per aiutare a proteggere gli investimenti delle imprese fin dal primo giorno. IBM Storage Assurance supporta il nuovo IBM FlashSystem 5300, anch’esso appena annunciato, oltre ai FlashSystem 7300 e FlashSystem 9500.

Secondo una recente ricerca dell’Enterprise Strategy Group di Techtarget, il 48% delle aziende prevede di incrementare la propria spesa IT nel 2024. Allo stesso tempo, le organizzazioni sono alla ricerca di opportunità per massimizzare la propria spesa senza sacrificare le prestazioni. Il programma IBM Storage Assurance, che integra i modelli di consumo esistenti per IBM Storage as a Service e IBM Storage Utility, offre un percorso di semplificazione dell’esperienza di storage ownership con l’aspettativa di estendere la durata degli investimenti delle aziende in questo settore.

“La nostra ricerca indica che le organizzazioni IT cercano una maggiore flessibilità nelle modalità di acquisto e di mantenimento dello storage”, ha dichiarato Simon Robinson, Principal Analyst di Enterprise Strategy Group, parte di TechTarget. “Il programma Storage Assurance di IBM è stato progettato per fornire aggiornamenti hardware e software continui, offrendo al contempo la certezza del budget. Con IBM che fornisce questo ulteriore livello di supporto per i loro sistemi di storage, le aziende possono concentrarsi sulle loro priorità di business”.

Trasformare la Storage Ownership con IBM Storage Assurance

Il modello di consumo Storage Assurance di IBM offre un approccio moderno alla gestione del ciclo di vita IT con un abbonamento che fornisce hardware e aggiornamenti software continui oltre a un supporto premium per assicurare che l’infrastruttura di storage resti costantemente aggiornata, evitando tempi di inattività, migrazioni importanti e acquisti ricorrenti. Il nuovo programma è stato progettato per ridurre al minimo gli ostacoli all’acquisto e le sfide tradizionali della gestione del ciclo di vita dello storage. I vantaggi principali per gli IBM FlashSystem 5300, 7300 e 9500 includono la possibilità di:

Sfruttare gli aggiornamenti dell’intero sistema con aggiornamenti completi di unità, controller, software, ecc.

con aggiornamenti completi di unità, controller, software, ecc. Pianificare le esigenze di storage fin dal primo giorno con un portafoglio di sistemi FlashSystem all’avanguardia, interamente NVMe, progettato per i carichi di lavoro più intensivi in termini di prestazioni e di dati che supportano le aziende di oggi.

con un portafoglio di sistemi FlashSystem all’avanguardia, interamente NVMe, progettato per i carichi di lavoro più intensivi in termini di prestazioni e di dati che supportano le aziende di oggi. Proteggere l’azienda, le applicazioni e i dati con l’architettura di storage computazionale brevettata da IBM e abilitata al rilevamento delle minacce informatiche con accelerazione hardware e AI.

con l’architettura di storage computazionale brevettata da IBM e abilitata al rilevamento delle minacce informatiche con accelerazione hardware e AI. Salvaguardare gli acquisti di storage con un abbonamento che include aggiornamenti hardware e software basati sulle prestazioni e sul ciclo di vita per periodi di 4 o 8 anni a prezzo fisso e trasparente.

che include aggiornamenti hardware e software basati sulle prestazioni e sul ciclo di vita per periodi di 4 o 8 anni a prezzo fisso e trasparente. Ottenere l’accesso alle ultime innovazioni IBM FlashSystem in termini di hardware e software, con una tecnologia progettata per migrazioni senza interruzioni.

in termini di hardware e software, con una tecnologia progettata per migrazioni senza interruzioni. Sperimentare la flessibilità del contratto con la possibilità di ricevere un credito di permuta per gli aggiornamenti fuori ciclo.

con la possibilità di ricevere un credito di permuta per gli aggiornamenti fuori ciclo. Accesso al programma di assistenza Expert Care di livello premium di IBM, incluso in IBM Storage Assurance.

Insieme al programma Storage Assurance, IBM annuncia alcuni miglioramenti all’IBM Flash Grid e alla Policy Based High Availability

Per semplificare ulteriormente la gestione dello storage, garantire prestazioni ottimali dei carichi di lavoro e consentire operazioni senza interruzioni, IBM annuncia inoltre miglioramenti alla tecnologia IBM Flash Grid e alla Policy Based High Availability. IBM Flash Grid consente alle aziende di gestire i sistemi di storage come un ambiente altamente disponibile e scalabile in modo indipendente, da un unico pannello di controllo, con la possibilità di spostare facilmente i carichi di lavoro tra i sistemi. I principali vantaggi comprendono:

Gestione semplificata: Le imprese possono aggregare i dispositivi IBM FlashSystem e gestirli come un’unica griglia di storage scalabile, progettata per l’alta disponibilità, la replica e la migrazione dei dati delle applicazioni senza interruzioni.

Le imprese possono aggregare i dispositivi IBM FlashSystem e gestirli come un’unica griglia di storage scalabile, progettata per l’alta disponibilità, la replica e la migrazione dei dati delle applicazioni senza interruzioni. Automazione e simulazione AIOps: Le aziende possono utilizzare la simulazione dei carichi di lavoro basata sull’intelligenza artificiale per determinare il miglior posizionamento dei carichi di lavoro su IBM Flash Grid.

Inoltre, IBM annuncia la replica basata su policy e l’alta disponibilità di FlashSystem, progettata per fornire soluzioni facili da usare e ad alte prestazioni per il disaster recovery, consentendo al sistema di distribuire e gestire automaticamente la replica tra due sistemi con un overhead minimo, un throughput più elevato e una latenza inferiore. Nella seconda metà del 2024, IBM intende migliorare ulteriormente queste funzionalità per supportare lo storage ad alta disponibilità con replica su un terzo sistema, per semplificare le attività associate alla configurazione, alla gestione e al monitoraggio della replica.

IBM FlashSystem offre una maggiore resilienza dei dati grazie alle capacità di rilevamento delle minacce informatiche dell’IBM FlashCore Module 4, recentemente annunciato. Tutte queste funzionalità saranno disponibili per il nuovo IBM FlashSystem 5300, anch’esso appena annunciato.

“Abbiamo IBM SAN Volume Controller per tutto il nostro storage e IBM FlashSystem ci consente di sfruttare funzioni specifiche di IBM. È veloce, affidabile, sicuro e facile da gestire”, ha affermato Kai Leibkuchler, Senior Manager of System & Network Engineering presso Amadeus. “Sono entusiasta di vedere i nuovi miglioramenti apportati a IBM FlashSystem 5300.”

Disponibilità

Sia il programma Storage Assurance di IBM che l’IBM FlashSystem 5300 sono ora disponibili. IBM Storage Assurance supporta il nuovo FlashSystem 5300, oltre a FlashSystem 7300 e FlashSystem 9500.

Dichiarazioni

“Siamo entusiasti di presentare ai nostri clienti il nuovo programma IBM Storage Assurance. Questo programma offre aggiornamenti hardware e software per l’intero sistema, tutti coperti da SLA e da contratti a prezzo fisso,” ha affermato David Howard, Senior Consultant, Converge Technology Solutions. “Con questo nuovo programma, i nostri clienti possono ottenere budget certo e soddisfare le loro esigenze aziendali. Siamo certi che questo nuovo programma porterà molti vantaggi ai nostri clienti”.

“IBM Storage Assurance affronta lo status quo dello storage aziendale con un programma che offre garanzie all’avanguardia nel settore, storage computazionale con servizi di dati basati sull’AI e un’integrazione software completa progettata per risolvere i problemi più urgenti dei clienti, incluso un percorso che consente l’adozione di future innovazioni di IBM”, ha affermato Denis Kennelly, General Manager di IBM Storage. “Poiché le organizzazioni avvertono sempre più la pressione di massimizzare le risorse finanziarie, migliorare l’agilità operativa, adottare soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e salvaguardare i propri dati, stiamo offrendo loro il nostro portfolio all-flash affidabile, veloce, intelligente e semplice”.