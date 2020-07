Piattaforma enteprise in cloud per Successori Reda

L’eccellenza biellese specializzata nel tessile ha annunciato il consolidamento della propria collaborazione strategica con Avanade e Microsoft

Con l’intento di rendere ancora più efficienti i suoi processi strategici, Successori Reda, gruppo biellese specializzato nella produzione di tessuti in lana Merino di alta qualità, ha annunciato il consolidamento della propria collaborazione strategica con Avanade e Microsoft.

Puntando su una gestione efficiente e intelligente di processi e dati per affrontare le sfide del mondo fashion, l’azienda ha scelto di proseguire il proprio percorso di trasformazione digitale all’insegna del cloud computing.

Nello specifico, il progetto messo a punto ruota intorno all’implementazione di un sistema gestionale integrato e scalabile in grado di sostenere il continuo sviluppo dell’azienda e supportarne adeguatamente il business tramite una piattaforma in cloud.

Processi gestiti in maniera intelligente

Da qui la scelta di una soluzione ERP flessibile e sicura e di poter al contempo effettuare analisi predittive anche grazie a strumenti di AI integrati nel cloud di Microsoft e cruciali per guidare i processi decisionali in un settore in continua trasformazione come quello della moda. Un elemento fortemente distintivo del progetto è rappresentato dall’integrazione della piattaforma ERP con il MES (Manufacturing Enterprise System), che interconnette macchine, persone e sistemi e consente la piena integrazione tra le informazioni aziendali. La soluzione, basata sulla piattaforma cloud di business application Microsoft Dynamics 365 e completata da Microsoft Power Platform e Customer Insights, sarà utilizzata da tutto il gruppo e vedrà una integrazione successiva con il CRM, con l’obiettivo di rendere sempre più efficiente e intelligente la gestione dei processi, delle informazioni e delle relazioni con la clientela per rispondere meglio alle esigenze del mercato.

Come riferito in una nota ufficiale da Francesco Botto Poala, Chief Operating Officer, Successori Reda: «Sostenibilità e innovazione sono i motori della storia e del successo di Reda che ogni giorno ci spingono a lavorare sulla ricerca e sul cambiamento. Queste sono le caratteristiche principali anche del progetto che abbiamo costruito e che ci permette di essere così unici da avere una piattaforma enterprise in cloud per gestire tutto il processo produttivo, dal sourcing dei materiali alla consegna del prodotto finito al cliente b2b ed e-commerce. Un percorso di trasformazione digitale reso possibile anche grazie alla collaborazione strategica con Microsoft, che ha messo a disposizione l’affidabilità e la sicurezza delle proprie tecnologie d’avanguardia, e Avanade, con la grande competenza nell’implementazione della tecnologia e nella mappatura dei processi di business e di industry».

Per Emiliano Rantucci, General Manager di Avanade Italy: «Lavorare con Reda e aiutarla a vincere la sfida dell’innovazione è per noi un motivo di orgoglio. Reda, come testimoniano i suoi successi, dimostra come per emergere in un mercato iper competitivo come quello del fashion occorra adottare un modello di trasformazione continua che ruota attorno alla valorizzazione del patrimonio informativo aziendale. Ricerca della qualità, creatività, cura del dettaglio e attenzione alle esigenze del cliente devono essere sostenute ed esaltate dall’utilizzo di tecnologie innovative che pervadano i diversi ambiti aziendali, non solo i dipartimenti IT. Da sempre in Avanade affianchiamo i nostri clienti collaborando con le diverse “anime” del business, per comprenderne a fondo le esigenze e identificare, con un approccio agile, soluzioni in grado di sostenerle nel raggiungere i loro obiettivi».

Infine, secondo Giacomo Frizzarin, Direttore della Divisione Small, Medium and Corporate di Microsoft Italia: «Per eccellere si deve avere il coraggio di innovare, come dimostra il percorso di trasformazione digitale realizzato da Reda, un’autentica gemma del Made-in-Italy che nel tempo ha saputo innovare per competere in un comparto in costante evoluzione e che ora intende proseguire il proprio percorso di crescita puntando sul Cloud Microsoft. Siamo orgogliosi di collaborare con Reda insieme a un partner strategico come Avanade, perché siamo convinti che la piattaforma cloud Dynamics 365 e la Microsoft Power Platform possano abilitare una gestione ancora più efficiente e intelligente dei processi e liberare ulteriore potenziale, valorizzando il patrimonio informativo aziendale, abilitando Reda a far fronte alle sfide attuali del mercato, ma soprattutto ad armarsi per essere ancora più competitiva nello scenario globale. Microsoft s’impegna da sempre per supportare le PMI italiane verso un’innovazione funzionale agli obiettivi di business e alla crescita. Con le nostre tecnologie rendiamo le aziende antifragili e capaci di reagire e ripartire più forti di prima».