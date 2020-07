BlueIT inaugura un SOC a Monza

Progettato da In-Site, il Security Operations Center di BlueIT a Monza è un hub per il monitoraggio continuo dei dati, imprescindibile per ogni azienda

BlueIT ha inaugurato un nuovo Security Operations Center, uno spazio ideato e progettato da In-Site, società di ingegneria integrata specializzata nella progettazione e realizzazione di infrastrutture tecnologiche complesse, pensato per garantire protezione costante contro gli attacchi di cybersecurity grazie al controllo in tempo reale delle possibili minacce alla sicurezza di reti, sistemi e dati delle aziende italiane e multinazionali.

Obiettivo: mantenere in sicurezza dati, reti, informazioni sensibili, ma anche offrire un ambiente di lavoro innovativo che permetta il naturale scambio di informazioni e know how con ambienti flessibili e multifunzione.

Ed è proprio un obiettivo fotografico la metafora scelta da In-Site per connotare il nuovo Security Operations Center realizzato a Monza per BlueIT, azienda di servizi specializzata nei processi di gestione di infrastrutture tecnologiche e nel contrasto ad attacchi informatici: è infatti un grande oblò schermabile l’elemento che collega visivamente la sala operativa con una sala riunioni, dalla quale i clienti possono eventualmente assistere in diretta al lavoro dei guardiani delle reti, pur senza violarne l’ambiente di lavoro.

Come riferito in una nota ufficiale da Girolamo Marazzi, CEO di BlueIT: «Con questo progetto stiamo ancor più investendo sulla cybersecurity che oggi è un asset imprescindibile delle aziende. Sicurezza significa minimizzare la superficie di attacco ma anche reagire velocemente in caso di attacchi informatici: è importante che i nostri clienti vedano come concretamente operiamo e per questo volevamo un SOC diverso. Ci siamo affidati all’esperienza di In-Site per mettere in piedi un progetto in cui tecnologia, funzionalità e flessibilità fossero protagonisti insieme alla nostra consueta attenzione all’innovazione».

Un modello innovativo di SOC certificato ISO27001

La protezione dei dati è un lavoro che non conosce pause: nel mondo globalizzato, il presidio deve essere attivo tutti i giorni nell’arco delle 24 ore e in caso di attacchi il team deve affrontare situazioni di enorme stress, con orari di lavoro a volte molto impegnativi.

Per Pietro Matteo Foglio, CEO & Founder di In-Site: «Spesso gli spazi come questo sono quasi bunkerizzati. In-Site ha messo la tecnologia al centro del progetto, al fine di garantire la migliore operatività tecnica e le migliori condizioni ergonomiche e ambientali alle persone che qui lavorano. L’approccio progettuale è partito dall’attento studio dell’organizzazione aziendale di BlueIT e si esplicita attraverso il silenzioso linguaggio dell’architettura, che contraddistingue gli spazi e fa la differenza in ambienti altamente tecnologici e critici come questo».

Il nuovo SOC BlueIT è un gioiello tecnologico, culmine di un percorso che si sviluppa su circa 500 metri quadrati, con due sale operative e uno spazio flessibile ideato, come luogo di relazione fra clienti e specialisti che lavorano ad un progetto comune, con elementi divisori componibili e scorrevoli che definiscono sale meeting, spazi relax e di ristoro.

Nel resto del centro domina la tecnologia, ben in vista con gli strumenti e i videowall che connotano le sale operative, di supporto per agevolare la flessibilità, invisibile nei dispositivi di isolamento e negli impianti, tutti progettati nel segno della ridondanza per garantire la continuità del servizio anche in caso di guasti.

In questo tempio della cybersecurity non poteva però mancare una concessione al pensiero, che deve sottendere anche ad attività all’avanguardia come quelle che si esercitano qui: le pareti delle sale operative sono state progettate per essere in realtà enormi lavagne sulle quali scrivere a mano appunti, memo e linee strategiche per combattere la battaglia senza quartiere contro gli hacker.