Minsait trasforma i processi HR di ENEA con SuccessFactors

L’agenzia italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile ha scelto Minsait e la gestione HCM di SAP

ENEA, l’agenzia italiana per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, ha affidato a Minsait, società di Indra, l’evoluzione digitale dei sistemi legati alla gestione delle risorse umane.

Minsait guiderà la modernizzazione dei sistemi gestionali di ENEA iniziando dall’implementazione della suite SAP SuccessFactors, la piattaforma di Human Experience Management per la digitalizzazione e trasformazione dei processi HR.

Come riferito in una nota ufficiale da Silvio Migliori, responsabile della divisione ENEA “Sviluppo Sistemi per l’Informatica e l’ICT”: «Questa evoluzione rappresenta per ENEA un importante passo in avanti verso l’innovazione, la razionalizzazione e l’ottimizzazione della propria architettura funzionale e tecnologica. L’implementazione della suite SAP S/4HANA a supporto dei propri processi di business contribuirà a migliorare l’integrazione tra i sistemi e ad aumentare l’efficienza operativa dell’Agenzia».

In digitale i dati relativi al personale e il calcolo retributivo

Il progetto in corso prevede il miglioramento del sistema di gestione del personale di ENEA attraverso l’implementazione della piattaforma Human Experience Management basata sul modulo SAP SuccessFactors.

L’integrazione delle diverse soluzioni di SAP per HR consentirà la gestione in chiave digitale dei dati relativi al personale e il calcolo retributivo. Inoltre, faciliterà la gestione delle operazioni straordinarie effettuate sulla banca dati, quali adeguamenti economici, inquadramento e struttura, e la gestione delle presenze e assenze dei professionisti dell’Agenzia, inclusi quelli che svolgono le proprie attività in modalità agile, come lo Smart Working.

Con l’avvio di questo progetto, ENEA fa un primo importante passo in avanti nel proprio processo di trasformazione digitale attraverso la modernizzazione dei propri sistemi gestionali basati sulla piattaforma SAP S/4HANA, uno dei più moderni sistemi ERP (Enterprise Resource Planning) disponibile in cloud e on-premise.

Dalla sua, Minsait, che ha raggiunto recentemente in Italia il livello Gold di partnership con SAP, e che dal 2011 fa parte del prestigioso gruppo di aziende “SAP Global Service Partner”, vanta una significativa expertise in progetti di trasformazione digitale dei sistemi gestionali e di implementazione in ambito Human Resource. In quest’anno la società, nell’ambito di un contratto inerente il Lotto SAP per l’evoluzione dei servizi ICT di Rai, sta contribuendo allo studio di fattibilità per l’implementazione dei sistemi gestionali del gruppo basati su applicativi SAP e che prevede la migrazione verso la piattaforma S/4HANA.