Nutanix Clusters ottimizza la migrazione delle applicazioni e unifica le operazioni tra cloud per aiutare le aziende ad accelerare il loro percorso verso il cloud con AWS

Nutanix, specialista nell’enterprise cloud computing, ha annunciato la disponibilità di Nutanix Clusters su AWS, estendendo così la flessibilità e la semplicità d’uso del proprio software HCI (HyperConverged Infrastructure), così come di tutti i prodotti e servizi Nutanix, a istanze Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) bare metal su Amazon Web Services (AWS).

Con questo annuncio, Nutanix offre un’infrastruttura cloud ibrida che permette alle aziende di dare un impulso ai loro progetti digitali e ottimizzare i costi, priorità su cui le aziende sono ancora più sensibili in era COVID. Nutanix offre un unico stack che integra elaborazione e storage, assicura operazioni unificate tra cloud pubblici e privati, networking integrato con AWS, portabilità delle licenze da cloud privati a cloud pubblici, gestendo così le principali problematiche tecniche e operative dell’era del cloud ibrido.

Con questo annuncio, Nutanix porta la semplicità e la facilità d’uso che caratterizzano da sempre il suo software sul cloud pubblico. Ciò elimina i costi e la complessità di gestione degli ambienti ibridi e consente una mobilità trasparente tra cloud privati e pubblici senza dover riprogettare le applicazioni grazie all’integrazione nativa con le funzionalità di rete di AWS. I clienti oggi possono scegliere l’ambiente cloud più adatto per ciascuna applicazione con l’ulteriore vantaggio della portabilità delle licenze tra i cloud, che ha un impatto diretto sull’ottimizzazione dei costi e delle risorse.

Inoltre, i clienti possono trarre vantaggio dallo stack software completo dell’azienda su cloud privato e pubblico. Ciò include Nutanix Files, la soluzione per l’archiviazione non strutturata, la soluzione di orchestrazione delle applicazioni Nutanix Calm, la soluzione per l’amministrazione e l’automazione del database Nutanix Era e molto altro ancora.

Nutanix Clusters offre:

● Mobilità di dati e applicazioni: Nutanix Clusters risolve un punto critico fondamentale per le imprese nel loro percorso verso il cloud fornendo un modo semplice per spostare le applicazioni e i dati legacy nel cloud. Offre mobilità senza necessità di riprogettare le applicazioni, un processo che può rivelarsi estremamente costoso e dispendioso in termini di tempo.

● Operazioni semplificate grazie a un ambiente cloud unificato: Nutanix Clusters consente ai clienti di creare, gestire e orchestrare la loro infrastruttura, nonché le loro applicazioni, su cloud privati e pubblici, il tutto tramite un’unica interfaccia. A differenza delle soluzioni concorrenti che offrono unicamente la gestione del cloud in silos, Nutanix Clusters estende tale funzionalità a cloud privati e pubblici. Questo singolo stack elimina la necessità di avere un team separato per la gestione di ciascun ambiente, o di un aggiornamento professionale dei team, e consente una mobilità trasparente delle applicazioni tra i cloud.

● Integrazione di rete nativa con AWS: grazie all’integrazione nativa con il livello di networking di AWS, Nutanix Clusters offre vantaggi in termini di facilità di distribuzione e prestazioni. L’integrazione di rete consente inoltre ai clienti di utilizzare gli account AWS esistenti, inclusi i crediti inutilizzati, i cloud privati virtuali e le sottoreti. Ciò consente una gestione realmente unificata tra cloud pubblico e privato e semplifica notevolmente l’esperienza del cliente nella gestione di un ambiente cloud ibrido.

● Ottimizzazione dei costi del cloud: oltre a rispondere alle principali sfide tecniche e operative tipiche di ambienti cloud ibridi, Clusters offre notevoli risparmi sui costi. Infatti, elimina la necessità di avere diversi team per gestire ogni ambiente cloud, evita migrazioni costose per le applicazioni legacy e permette di ibernare facilmente i cluster di cloud pubblico con un solo clic, per eliminare gli sprechi. Inoltre, la disponibilità di licenze portatili, modelli di pagamento flessibili e una maggiore visibilità della spesa per il cloud grazie alla soluzione Xi Beam consentono alle aziende di ottimizzare gli investimenti nel cloud e di scegliere davvero il cloud giusto per ogni carico di lavoro, senza vincoli.

● Libertà di scelta: con Nutanix Clusters su AWS i clienti possono scegliere di utilizzare la loro infrastruttura hardware on-premise esistente o i crediti AWS quando creano di un ambiente ibrido. Inoltre, possono scegliere di utilizzare le licenze on-premise o scegliere tra un modello pay-as-you-go e un modello Cloud Commit, con un impegno di acquisto.