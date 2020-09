Lo storage entry-level HPE MSA aiuta le aziende a risparmiare liquidità ed eseguire in modo semplice il backup nel cloud con HPE Cloud Volumes Backup

Hewlett Packard Enterprise (HPE) ha annunciato la nuova generazione di HPE MSA (Modular Smart Array), HPE MSA Gen 6, che aiuta le piccole e medie imprese (PMI) a concentrarsi sulla crescita del proprio business con una soluzione storage entry-level hybrid-flash che offre prestazioni e automazione per i piccoli budget.

Nell’odierna economia digitale, la capacità di spesa in tecnologia è limitata per la maggior parte delle PMI. Con HPE MSA queste imprese possono salvaguardare la liquidità con una soluzione storage entry-level aggiornata e che continua a migliorare grazie a nuovi data services e un’architettura moderna. HPE MSA consente inoltre alle PMI di garantire che i loro dati più preziosi siano protetti e facilmente accessibili ai dipendenti, indipendentemente dal luogo di lavoro. Grazie a questi nuovi data services e alla sua architettura, HPE MSA consente ai clienti che forniscono attività on demand – come lo streaming dei media e la formazione online – di gestire più facilmente le loro applicazioni distribuite e i workload.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Skye Cumming, Product Manager, Dicker Data, distributore IT australiano e channel partner HPE: «HPE MSA è l’ideale per i clienti le cui aziende necessitano di una soluzione storage affidabile, semplice e a basso costo, in grado di soddisfare i workload odierni e di scalare con l’aumentare delle loro esigenze in termini di prestazioni e capacità. Le funzionalità di auto tiering forniscono le prestazioni necessarie per far girare le loro applicazioni, e il sistema di archiviazione fornisce una soluzione storage flessibile di livello enterprise a un prezzo entry-level. Il nuovo strumento HPE MSA Health Check protegge dagli attacchi e prevede i guasti prima che si verifichino, in modo che le piccole imprese possano concentrarsi per far prosperare la loro attività senza troppi pensieri per l’IT».

Progressi nell’architettura HPE MSA Gen 6

Gli aggiornamenti di HPE MSA offrono vantaggi che aiutano a soddisfare le esigenze delle PMI, tra cui il tiering automatico per un accesso più rapido ai dati, un migliorato strumento MSA Health Check che elimina le cause più comuni di downtime e l’integrazione con HPE Cloud Volumes Backup per il backup cloud e l’archiviazione dei dati.

Le nuove funzionalità includono:

Hands-free tiering che offre un’efficienza del workload con prestazioni migliorate e latenze inferiori. Questa caratteristica aumenta le prestazioni fornite di 2 – 4 volte rispetto alle configurazioni di soli hard disk drive (HDD) e consente all’array di rispondere ai cambiamenti dei carichi di lavoro utilizzando una piccola quantità di unità a stato solido (SSD). Questa caratteristica sposta i dati più utilizzati sui supporti più veloci in tempo reale, consentendo ai clienti di massimizzare più efficacemente le prestazioni degli SSD e la capacità degli HDD in base alle esigenze del workload.

Un nuovo livello di protezione dei dati in-array con il nuovo MSA Data Protection Plus (MSA DP+). Questa capacità di protezione si estende a tutte le unità ed elimina i ricambi degli HDD inattivi per migliorare l’efficienza e le prestazioni complessive del sistema. In caso di guasto di un drive, MSA DP+ velocizzerebbe i tempi di ricostruzione di 25x[2], minimizzando drasticamente il tempo in cui l’array si trovava in uno stato di deterioramento o di vulnerabilità.

Migliorato lo strumento MSA Health Check che elimina le cause comuni dei tempi di fermo macchina. Con questo strumento, i dati mostrano che il 76% delle chiamate di supporto HPE MSA saranno eliminate per i clienti che utilizzano la funzionalità MSA Health Check in modo proattivo. Questo strumento cloud-base riduce i costi amministrativi locali grazie alla ricerca di problemi noti nei dati dei sensori e al rispetto delle best practice, migliorando la user experience e massimizzando la disponibilità.

Integrazione con HPE Cloud Volumes Backup per fornire ai clienti un percorso semplice ed economico verso la protezione dei dati basati sul cloud, risparmiando al contempo su un dispositivo di backup separato. Le PMI possono iniziare immediatamente il backup nel cloud con HPE Cloud Volumes Backup, un servizio integrato di backup nel cloud aziendale che utilizza HPE Recover Manager Central, senza modificare i workload di backup esistenti. I servizi cloud HPE Cloud Volumes Backup sono ora disponibili anche attraverso HPE GreenLake.

Per Chris Powers, HPE VP e GM per Big Data and Collaborative Platform Development: «HPE ha continuamente costruito e perfezionato la famiglia di prodotti MSA per sei generazioni, concentrandosi sull’equilibrio tra prestazioni e convenienza, oltre che sulla semplicità e sull’esperienza del cliente. HPE MSA sta aiutando le PMI fornendo le prestazioni e l’automazione di cui hanno bisogno per mantenere in funzione la loro attività. Siamo orgogliosi di fornire ai nostri clienti una soluzione affidabile e veloce a un prezzo accessibile, in modo che le loro aziende possano servire i loro clienti in modo efficiente».