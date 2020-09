Personal Data annuncia i webinar di settembre per aiutare le organizzazioni nella ripresa post Covid con soluzioni per la continuità, la sicurezza e la revisione dei processi aziendali e infrastrutture iperconvergenti

Personal Data, system integrator bresciano del Gruppo Project, focalizzato su soluzioni per la virtualizzazione e la business continuity dei sistemi IT, annuncia i webinar di settembre volti ad aiutare le organizzazioni nella ripresa post Covid con soluzioni per la continuità, la sicurezza e la revisione dei processi aziendali e infrastrutture iperconvergenti.

10 Settembre – Digital transformation e smart working

ARXIVAR NEXT

Ore 11

La nuova release del prodotto di Able Tech coniuga le funzionalità di gestione dei processi e delle informazioni alle caratteristiche dei più attuali tool di collaboration, mobile working e customer experience.

Per iscriversi

17 settembre – Cybersecurity e digital risk management

RSA FRAUDaction 360

Ore 12

Protezione end-to-end contro phishing, trojan, rogue app e social media. I laboratori RSA sono in grado di fornire informazioni approfondite sulle minacce emergenti con rapporti di intelligence che offrono visibilità sul crimine informatico sotterraneo.

Partecipa Roberto Branz, channel account executive di RSA Security

Per iscriversi

29 settembre – ( NPMD) Monitoraggio e diagnostica delle prestazioni di rete

Flowmon Networks

Ore 11

La network intelligence di Flowmon integra NetOps e SecOps in un’unica, versatile soluzione. Fornisce approfondimenti fruibili analizzando automaticamente il traffico di rete e rilevando le minacce avanzate. Di fronte al fatto che non è possibile proteggere ogni risorsa e prevenire ogni violazione, si scopre che l’approccio mentale deve spostarsi da “prevenire e proteggere” verso “rilevare e rispondere”.

Partecipa Angelo Sbardellini, business development manager di Flowmon

Per iscriversi

30 settembre – Virtualizzazione e iperconvergenza

Caso applicativo IFOM/Citrix/Nutanix

Ore 11

I programmi di ricerca di IFOM (Istituto FIRC di Oncologia Molecolare) sono focalizzati sullo studio e sull’identificazione dei meccanismi che inducono la formazione e i processi di sviluppo e degenerazione della cellula da normale a tumorale e richiedono la gestione di numerosi dati e informazioni.

Igal Janni, CIO di IFOM illustrerà come le tecnologie Citrix Virtual Apps and Desktop e l’infrastruttura HCI Nutanix abbiano fornito tutte le applicazioni e i servizi utili per l’elaborazione e l’analisi della enorme mole di dati necessari ai programmi di ricerca scientifica dell’Istituto.

Partecipano:

Giuliano Tonolli, amministratore delegato di Personal Data, Gruppo Project

Aldo Amati, Lead Sales Engineer di Citrix

Samuele Cerutti, Systems Engineer di Nutanix

Per iscriversi