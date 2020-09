Asahi Group ha implementato le soluzioni SAP Ariba per aiutare le società del suo gruppo a digitalizzare l’approvvigionamento di materiali indiretti

Asahi Group Holdings (Asahi Group), produttore globale di bevande e alimenti con sede in Giappone, ha implementato le soluzioni SAP Ariba per aiutare le società del suo gruppo a digitalizzare l’approvvigionamento di materiali indiretti.

Da un lato la contrazione del mercato domestico della birra, dall’altro la crescita vertiginosa della domanda all’estero con l’acquisizione di diversi marchi di birra premium in Europa, hanno spinto il Gruppo Asahi a consolidare le proprie attività e perseguire una rapida crescita distribuendo nuove risorse verso i marchi a più alto valore aggiunto sia all’interno che all’esterno del paese.

Scegliendo le soluzioni SAP Ariba come unica piattaforma per l’acquisto di materiali indiretti in cloud, il Gruppo Asahi mirava a ridurre i costi, rafforzare la conformità e migliorare l’efficienza e la produttività. L’implementazione del software è iniziata nel gennaio 2019 sia presso il Gruppo Asahi che presso Asahi Professional Management Co.Ltd., che è responsabile della gestione del business del Gruppo Asahi. Asahi Breweries Ltd.; è poi continuata nel luglio 2019 con Asahi Soft Drinks Co. Ltd. e nel gennaio 2020 con Asahi Group Foods Ltd.. I prossimi passi coinvolgeranno le altre società del gruppo che operano all’estero. Guardando al 2021, il Gruppo Asahi punta a ottenere una riduzione costante dei costi ed elevati livelli di conformità grazie alla gestione dell’80% di tutte le spese per materiali indiretti da parte del proprio team di procurement e all’utilizzo delle soluzioni SAP Ariba.

Con una piattaforma globale attiva per l’acquisto di materiali indiretti, il Gruppo Asahi intende potenziare la collaborazione e rafforzare i rapporti con la sua rete globale di fornitori e stabilire nuovi standard per la valutazione e il miglioramento continuo dei sistemi di approvvigionamento. In linea con l’obiettivo di sviluppare operazioni di procurement strategiche e sostenibili in tutto il mondo, il Gruppo Asahi sta valutando come prossimo passo l’adozione di soluzioni SAP Ariba anche per i materiali diretti.

Le soluzioni SAP Ariba aiutano le aziende di tutto il mondo a massimizzare l’efficienza degli acquisti, migliorare la collaborazione con i fornitori e concentrarsi sulla sostenibilità. Oltre 5 milioni di aziende in 190 paesi sono collegate ad Ariba Network, rendendola una delle più grandi reti aziendali digitali nel mondo. Con una quota di mercato del 25,4% nel 2019, secondo IDC , SAP mantiene il primo posto nel mercato del software per applicazioni di procurement. La sua market share è maggiore rispetto ai sei fornitori che seguono messi insieme.