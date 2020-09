Alle ore 18 (ora italiana), un evento in streaming consentirà l’annuncio di importanti novità di prodotto che riguardano l’offerta Applications di Oracle

Martedì 29 settembre, alle 18 (ora italiana) si svolgerà The Time is Now!, evento live virtuale internazionale per importanti annunci di prodotto che riguardano l’offerta Applications di Oracle.

Sarà un’occasione unica per ascoltare in diretta Steve Miranda, Executive Vice President of Oracle Applications Product Development, e comprendere come sia giunta l’ora di attuare il cambiamento.

Le testimonianza di Starbucks e DropBox

Aziende di primissimo piano come Starbucks e DropBox racconteranno come stanno affrontando questo periodo guardando avanti e riponendo fiducia nell’innovazione tecnologia e nell’adozione di nuovi approcci come elementi fondamentali per migliorare, ad esempio, la produttività, rispondere alle esigenze dei clienti, snellire le attività finance o ridefinire la supply chain.

Un’occasione: The Time is Now!

Dopo il keynote di Miranda, gli utenti connessi potranno scegliere tra ben 16 diverse sessioni di approfondimento e case study che spaziano, a titolo di esempio, dalle applicazioni per le risorse umane (HCM) alla customer experience (CX), dall’ERP alla produzione industriale e molto altro ancora.

Color che registreranno la loro partecipazione a questo LINK riceveranno successivamente le credenziali per assistere all’evento live.

