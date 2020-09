ServiceNow ha esteso la partnership con Microsoft per consentire esperienze digitali migliori che soddisfino le esigenze dei dipendenti

ServiceNow ha annunciato di aver esteso la partnership con Microsoft per consentire esperienze digitali migliori che soddisfino le esigenze dei dipendenti.

In occasione di Microsoft Ignite 2020, ServiceNow ha presentato nuovi workflow integrati all’interno di Microsoft Teams, che migliorano la produttività dei dipendenti grazie a una risoluzione delle criticità più veloce e in autonomia.

Le nuove capacità sono rese possibili dalla Now Platform di ServiceNow, la piattaforma leader per i workflow digitali e permettono anche di migliorare la produttività rendendo la collaborazione più efficiente e completando attività chiave all’interno di Microsoft Teams.

Teams è l’applicazione business con il maggior tasso di crescita di Microsoft, trend inaugurato prima che il distanziamento sociale rendesse comuni le pratiche lavorative da remoto. A fine aprile Microsoft Teams ha registrato una media di 75 milioni di utenti attivi al giorno, con il record di più di 200 milioni di partecipanti a meeting in un giorno unico.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Filippo Giannelli, Responsabile ServiceNow per l’Italia: «Aiutiamo le aziende a risolvere le sfide più ardue attraverso la digital transformation. Abbiamo esteso la partnership con Teams trovando modi innovativi per migliorare il coinvolgimento, la cultura, la collaborazione e la produttività attraverso i workflow, indipendentemente da dove si trovino le persone».

Per Rajesh Jha, executive vice president, Experiences and Devices, Microsoft: «Ora più che mai, le persone hanno bisogno di rimanere connesse e organizzate, ovunque siano. ServiceNow offre esperienze in Teams end-to-end che supportano la nuova normalità. Per esempio, l’estensione dei meeting consente di interagire più facilmente con la piattaforma ServiceNow, collaborare nelle chat di gruppo, negli eventi o conferenze e rispondere agli incidenti».

Nuove capacità offerte ai dipendenti



Esperienze per i dipendenti all’interno di Microsoft Teams: Le aziende vogliono fornire ai dipendenti un supporto per qualsiasi strumento e dispositivo scelgano di utilizzare. Integrando ServiceNow in modo nativo all’interno di Teams, i dipendenti possono inviare richieste, ricevere aggiornamenti sulle richieste in corso, intervenire sulle notifiche, chattare con agenti virtuali per assistenza automatizzata e connettersi con agenti live quando gli agenti virtuali non possono fornire assistenza, il tutto senza mai lasciare Microsoft Teams

Capacità di agent in Microsoft Teams: Gli agenti trascorrono la maggior parte del loro tempo all’interno di ServiceNow IT Service Management, ma desiderano sfruttare più facilmente la funzionalità di collaborazione in Teams per comunicare con i dipendenti e collaborare con altri agenti. Ora, gli agenti possono utilizzare Notify per avviare il client Teams per interagire direttamente con i colleghi, inviare aggiornamenti importanti sugli incidenti alle parti aziendali interessate e aprire chat dirette con i dipendenti da un incidente o una richiesta. Quando vengono utilizzati con la nuova funzionalità di estensione delle riunioni di Teams, i workflow ServiceNow consentono agli agenti di essere più produttivi risolvendo i principali incidenti direttamente dall’interno di una riunione di Microsoft Teams.

Queste nuove capacità sono disponibili a partire da oggi, per una parte di aziende selezionate che aderiscono al programma Beta.

Secondo Thomas Bruss, Director of Enterprise Services at Accenture: «Le organizzazioni oggi più che mai si affidano a piattaforme di collaborazione. Aziende come ServiceNow creano strumenti che completano e migliorano l’esperienza in Microsoft Teams. Come Accenture, non vediamo l’ora di testare e sviluppare questa nuova offerta».

Questi aggiornamenti seguono quelli della release Paris della Now Platform, che introduce numerose integrazioni con Microsoft che aiuteranno le aziende ad accelerare la trasformazione digitale.

I clienti possono utilizzare queste integrazioni per:

Ottimizzare la spesa hybrid cloud e l’utilizzo attraverso Microsoft Azure support for ServiceNow Cloud Insights

Facilitare l’onboarding con ServiceNow employee experiences e Microsoft Azure Active Directory

Ottenere maggior controllo e visibilità all’interno degli asset aziendali grazie a ServiceNow Software Asset Management e Microsoft Azure Active Directory.

Inoltre, ServiceNow Virtual Agent Lite plugin for Microsoft Teams, incluso nella release Paris, offre la versione limitata dei clienti standard di Virtual Agent for IT Service Management, mettendo a disposizione tre conversazioni predefinite per le richieste di supporto IT comuni. Queste conversazioni, basate su parole chiave, vengono eseguite nel client della web chat e in un’integrazione di messaggistica dell’agente virtuale con Microsoft Teams.