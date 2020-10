Talend Data Fabric garantisce l’affidabilità e la precisione dei dati per aiutare le aziende a gestire l’attività sulla base di dati affidabili

Talend ha annunciato un importante aggiornamento a Talend Data Fabric, la piattaforma che fornisce dati completi, puliti e conformi in tempo reale. La nuova release sarà incentrata su funzionalità avanzate integrate in Talend Trust Score, che consente di valutare istantaneamente l’affidabilità dei dati di un’organizzazione.

Con questo aggiornamento Talend renderà disponibile la prima soluzione del mercato per la misurazione della salute dei dati, in grado di diagnosticare e risolvere in maniera intelligente problemi di integrità dei dati in ambienti multi-cloud, ibridi e on-premise. Con Talend Trust Score, le aziende potranno utilizzare i loro dati in totale fiducia per prendere rapidamente decisioni che consentano di aumentare i ricavi, fare innovazione più velocemente e ridurre costi e rischi.

Più veloce la migrazione al cloud

Poiché i dati valutati da Talend Trust Score vengono indicizzati, ottimizzati e sono pronti all’uso, la soluzione velocizza le migrazioni al cloud e mantiene le aziende operative, migliora la data science e l’analisi dei dati e i casi di utilizzo operativi, oltre a garantire la conformità con le iniziative di governance dei dati.

Talend Trust Score offre le seguenti migliorie:

Piena fiducia nei dati a prima vista : con Talend Trust Score, tutti i set di dati vengono indicizzati automaticamente con un crawler per restituire all’azienda un’immagine completa della salute dei suoi dati prima di cominciare a utilizzarli. I dati possono essere valutati in ambienti multi-cloud, on-premise e ibridi, inclusi data warehouse e data lake in cloud dei principali fornitori.

: con Talend Trust Score, tutti i set di dati vengono indicizzati automaticamente con un crawler per restituire all’azienda un’immagine completa della salute dei suoi dati prima di cominciare a utilizzarli. I dati possono essere valutati in ambienti multi-cloud, on-premise e ibridi, inclusi data warehouse e data lake in cloud dei principali fornitori. Affidabilità e risoluzione dimostrabili : Trust Score mostra i criteri utilizzati per valutare l’affidabilità dei dati, in modo che le organizzazioni possano capire come sono stati misurati i loro dati. Questi criteri comprendono validità, popolarità, completezza, rintracciabilità e utilizzo. Inoltre, Talend Data Fabric risolve automaticamente i problemi dei dati raccomandando le trasformazioni appropriate mediante comprensione semantica.

: Trust Score mostra i criteri utilizzati per valutare l’affidabilità dei dati, in modo che le organizzazioni possano capire come sono stati misurati i loro dati. Questi criteri comprendono validità, popolarità, completezza, rintracciabilità e utilizzo. Inoltre, Talend Data Fabric risolve automaticamente i problemi dei dati raccomandando le trasformazioni appropriate mediante comprensione semantica. Integrazione tra intelligenza artificiale (AI) e umana: Talend Trust Score unisce il meglio dell’AI e delle competenze umane per costruire un contesto attorno ai dati e per dare un’immagine completa della salute dei dati.

Il commento degli analisti di mercato

Come sottolineato in una nota ufficiale da Charles Link, Director of Data and Analytics, Covanta: «L’affidabilità dei dati è una necessità assoluta quando si devono prendere decisioni che incidono direttamente sul benessere dei dipendenti e sulla sicurezza in generale. Noi gestiamo una supply chain di dati in tempo reale provenienti da oltre 40 siti: poter disporre di dati automatizzati e affidabili è fondamentale per la nostra operatività quotidiana. Talend Data Fabric con Talend Trust Score mette a nostra disposizione una piattaforma accessibile e completa di cui ci possiamo fidare».

Per Stewart Bond, Research Director, Data Integration and Data Intelligence Software, IDC: «Sempre più settori industriali devono fare affidamento sui dati per sostenere la crescita del business e molte aziende cercano di diventare data-driven, ma alla prova dei fatti i loro dati risultano inaffidabili. Nel tentativo di capire se i loro dati siano obsoleti, inaffidabili, imprecisi o incompleti, le imprese perdono tempo e qualità nei processi decisionali, con potenziali ripercussioni sui ricavi. Oggi più che mai, disporre di dati affidabili è fondamentale per operare con successo. Talend Trust Score è concepito per garantire alle organizzazioni quella fiducia nei dati di cui hanno bisogno per prendere decisioni in modo agile e consapevole».

Il dato a chi serve, quando serve

Talend Trust Score è parte integrante di Talend Data Fabric, l’unica piattaforma di integrazione e integrità dei dati che semplifica tutti gli aspetti della gestione dei dati per l’analisi e l’utilizzo, garantendo il conseguimento dei risultati operativi. Talend Data Fabric comprende una suite di applicazioni che assicura la completezza, la pulizia, la conformità e l’immediata disponibilità dei dati a tutti coloro che ne hanno bisogno all’interno dell’organizzazione.

Per Ciaran Dynes, SVP Products, Talend: «Talend Trust Score consente alle imprese di operare avendo piena fiducia nei loro dati e di aumentare sensibilmente l’affidabilità e la precisione dei processi decisionali in tempo reale. Con questa release, Talend ribadisce il suo impegno a garantire alle organizzazioni l’integrità dei dati necessaria per restare competitive nell’attuale mercato data-driven».