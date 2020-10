Il progetto “Con Te – B.Point edition” di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si rivolge ai clienti che utilizzano l’applicativo B.Point

Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha presentato un nuovo progetto denominato “Con Te – B.Point edition” che si rivolge al vastissimo mercato italiano che utilizza l’applicativo B.Point.

A spiegarne subito i contorni in una nota ufficiale è Pierfrancesco Angeleri, Managing Director di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia: «Proprio in una situazione complessa come quella nella quale versa il nostro Paese, gli Studi Professionali vanno sostenuti con innovazioni tecnologiche, ma anche con programmi ad ampio spettro che modernizzino gli applicativi in uso e favoriscano l’efficienza dell’operatività professionale».

Il Programma “Con Te – B.Point edition” si regge su tre pilastri:

Il costante aggiornamento delle funzionalità dell’applicativo che mirano all’incremento dell’automazione e dell’efficienza operativa

La formazione continua, che consentirà di accrescere la padronanza dell’utilizzo del software e la conoscenza approfondita delle funzionalità

Un programma fedeltà, che premierà i clienti più fedeli e attivi con azioni concrete ed iniziative esclusive

La soluzione in cloud Genya si amplia



La suite Genya si arricchisce oggi di soluzioni a sostegno della consulenza sviluppate per semplificare e automatizzare le attività dello Studio e delle imprese e per guidare il Professionista nella trasformazione della sua professione, che lo vedrà sempre meno concentrato sugli adempimenti e sempre più attento alla consulenza manageriale e finanziaria.

Più in dettaglio:

Genya CFO supporta i Professionisti con strumenti di monitoraggio del business delle aziende sue clienti, partendo da quanto richiesto dalle norme del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza. La soluzione è altamente scalabile: la roadmap di sviluppo permetterà di erogare servizi di consulenza gestionale e finanziaria a qualunque tipo di impresa, dalla più semplice alla più complessa, trasformando il commercialista in un vero e proprio CFO in outsourcing.

Genya Revisya, da oggi disponibile, è un’innovativa soluzione in cloud che si rivolge al Professionista allo scopo di dotarlo di strumenti adeguati alla nuova normativa che assoggetta numerose PMI all’obbligo della revisione contabile. Genya Revisya, grazie anche ad algoritmi di intelligenza artificiale, guida il Professionista nel corso dell’intero processo di revisione come da metodologia definita dal CNDCEC (Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti e Esperti Contabili).

Genya Corrispettivi SMART, soluzione presente nel portale di collaborazione Genya One Click, permette di recuperare ed importare in contabilità i dati dei corrispettivi dei clienti dotati di registratore telematico, minimizzando perdite di tempo ed errori. Al contempo Genya Corrispettivi SMART offre ai clienti un servizio di consulenza, in termini di analisi e statistiche, sull’andamento delle attività.

Sempre nell’ambito delle soluzioni legate al mondo dei corrispettivi, Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia presenta al mercato anche l’arricchimento della soluzione Corrispettivi SMART per webdesk con la funzionalità di scarico automatico dei corrispettivi dal cassetto fiscale.

Genya Conservazione e archiviazione documentale

Il software raggruppa e consolida, con un’interfaccia utente intuitiva e immediatamente accessibile, le più avanzate tecnologie di conservazione documentale.

Genya Telematici

Questo tool digitale viene arricchito con immediate e comprensibili dashboard che consentono il monitoraggio delle scadenze e dell’avanzamento delle attività di invio e recupero ricevute dello Studio (dichiarativi e deleghe) e di verificare lo stato di avanzamento delle attività per singolo cliente.

Pierfrancesco Angeleri ha voluto commentare il lancio autunnale di programmi, innovazioni tecnologiche e progetti come B.Point sottolineando l’attenzione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia alla clientela professionale e imprenditoriale: «La situazione economica e il difficile contesto causato dall’emergenza sanitaria di questi mesi stanno accelerando il processo di trasformazione digitale rendendo necessario fornire ai Professionisti e alle Aziende strumenti efficaci per affrontare le nuove sfide e consolidare sempre più il rapporto consulenziale tra loro. Due sono stati i principi ispiratori della realizzazione di quanto oggi presentiamo al mercato: l’incremento di efficienza operativa e la creazione di nuovi strumenti a valore. La missione di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è di porsi come partner di riferimento dei propri clienti, siano essi Professionisti o Aziende, e di contribuire sia al successo del loro business che a quello dei loro clienti finali».