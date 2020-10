La nuova piattaforma di Nutanix Era 2.0 permette la gestione avanzata dei dati per gli ambienti ibridi e multicloud

Nutanix ha annunciato il rilascio della prima soluzione per la gestione multi-database indipendente dal cloud utilizzato. Era 2.0 estende la soluzione per la gestione di database di Nutanix a cloud e cluster per semplificare le attività, su larga scala e a costi inferiori.

Nutanix ha inoltre annunciato l’ampliamento del supporto per Postgres e SAP HANA, nonché una soluzione congiunta, alimentata da Era 2.0, con HCL, importante mutinazionale tecnologica.

Nutanix Era permette ai team IT di fornire il database in modalità as a Service. Si tratta di una soluzione multi-database che supporta le soluzioni Oracle, Microsoft SQL Server, MySQL e MariaDB, oltre a Postgres e SAP HANA.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Bala Kuchibhotla, SVP & General Manager, Nutanix Era, Databases and Business Critical Apps di Nutanix: «Le aziende sono sempre più spesso alla ricerca di soluzioni tecnologiche a supporto delle proprie strategie ibride e multicloud ma, sebbene alcuni vendor offrano la mobilità delle applicazioni, il livello di innovazione è ancora insufficiente quando si parla di gestione di database multicloud. Oggi, grazie a Nutanix Era offriamo una soluzione per la gestione di più database indipendentemente dal cloud adottato per consentire alle aziende di beneficiare appieno delle possibilità offerte dall’hybrid cloud e dal multicloud».

Per Kalyan Kumar, Corporate Vice President and CTO, IT Services, HCL Technologies: «HCL permette ai propri clienti di accelerare il percorso di rinnovamento dei dati e delle proprie infrastrutture con un approccio Database as a Service sicuro, scalabile e cloud-ready. I nostri servizi, potenziati da Era e dalla piattaforma iperconvergente di Nutanix, fornirà alle aziende una piattaforma per database automatizzata all’avanguardia. Quella tra HCL e Nutanix è una collaborazione di lunga data e grazie alla soluzione SKALE DB aiuteremo i nostri clienti a ottimizzare le loro risorse dati e a supportare i loro progetti digitali».

Nutanix Era permette di gestire in modo semplificato i database, combinando la scalabilità e le prestazioni del software HCI di Nutanix con la flessibilità dei servizi database cloud-ready.

Con questo annuncio, Nutanix offre:

Gestione semplificata dei database tra cluster e cloud distribuiti

Nutanix Era 2.0 permette ai clienti distribuire e gestire i database tra diversi cloud con strumenti, standard e policy di sicurezza coerenti, con la flessibilità di scegliere il giusto cloud per ciascun database per aumentare l’agilità e ridurre i costi. Era 2.0 offre inoltre semplicità operativa tra più cluster e datacenter distribuiti, fornendo un’elevata scalabilità e la semplicità 1-click di Nutanix per le attività di provisioning, clonazione e applicazione delle patch. Oltre a semplificare le attività e a ridurre i costi grazie a una mobilità coerente dei dati tra i diversi cloud, Era 2.0 abilita nuovi scenari: utilizzo del cloud pubblico quando è necessario incrementare la capacità, sviluppo/test, capacity remediation e ottimizzazione delle prestazioni di database in remoto.

Supporto per SAP HANA su larga scala

Nutanix ha esteso le funzionalità di Era a SAP HANA, uno dei principali sistemi database relazionali. Grazie a ciò, i clienti beneficiano di una gestione semplificata, con un solo click, per le implementazioni SAP HANA. Quella di Nutanix è stata la prima piattaforma HCI a essere certificata SAP per la sua facilità di scaling, sia in modalità scale-up (verticale) e più recentemente scale-out (orizzontale), che permette di adattare agevolmente l’infrastruttura alla crescita aziendale, semplificando le distribuzioni più complesse per le applicazioni aziendali SAP e SAP Business Warehouse su HANA.

Supporto sempre attivo 24×7 per PostgreSQL su Nutanix

Nutanix ha inoltre esteso il supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7 per le implementazioni mission-critical di Postgres. A differenza della concorrenza, è incluso supporto end-to-end per l’engine database Postgres oltre a servizi di gestione dell’infrastruttura e di Era – tutto attraverso il team Nutanix – con tempi di risoluzione più rapidi.

Soluzione Database as a Service con HCL Technologies

Per soddisfare le esigenze dei clienti alla ricerca di una soluzione completamente gestita, Nutanix ha collaborato con HCL, importante multinazionale tecnologica, per creare un’offerta congiunta alimentata da Era 2.0. SKALE DB, l’offerta congiunta di HCL e Nutanix, permette alle aziende di accelerare il rinnovamento dei dati con una soluzione Database as a Service (DBaaS) sicura e scalabile.