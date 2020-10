Essere aperti mentalmente, essere competenti, digitalizzare. Questo il profilo di Bruno Festini Battiferro, che insieme al socio Luca Dalla Torre, ha creato lo Studio di Commercialisti New Service di Bressanone

“Ho iniziato giovanissimo nel mondo del commercio del legname. In una importante società della zona di Bressanone ho affrontato un po’ tutti gli aspetti dell’impresa commerciale e produttiva. Dall’acquisizione del legno, alla sua trasformazione, dallo stoccaggio alle vendite, dalla gestione dei rapporti commerciali, alla gestione tout court dell’impresa, in quanto general manager, responsabile amministrativo e finanziario. Una grande scuola che mi ha permesso di sviluppare sul campo le mie competenze contabili. A questo però devo unire le mie passioni e i miei tanti interessi. La musica, il teatro, il sociale, sono passioni che aprono il cuore ma soprattutto la mente e permettono di vedere le problematiche professionali con un’angolatura più aperta e portata a gestioni più innovative, meno consuete, più creative. Anche così ho creato il successo mio e del nostro Studio insieme al mio Partner ed amico Luca, professionista capace, dinamico e molto preparato.”

Bruno Festini Battiferro è un professionista sorprendente. Innanzitutto per la competenza ma anche per la sua “Weltanschauung”. Essendo altoatesino il termine in tedesco non è affatto fuori luogo.

La partecipazione e il coinvolgimento sono le doti che Bruno Festini Battiferro immette nel rapporto con i suoi clienti per i quali fa consulenza non soltanto finanziaria e amministrativa ma anche gestionale e manageriale e nel campo dell’amministrazione del personale.

“È fondamentale poter contare su un solido supporto digitale per realizzare davvero la visione del consulente a tutto tondo. Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia è il nostro partner tecnologico e digitale da molti anni ed è grazie a questa partnership che riusciamo a fare quello che facciamo.”

La massima automatizzazione dello studio, delle procedure e degli adempimenti è la base per poter svolgere la professione del consulente, per avere concretamente il tempo di immergersi nelle attività industriali o commerciali del proprio cliente, per poter capire appieno come opera e dunque pensare a come migliorare i processi.

“In questo è fondamentale il rapporto con la clientela e la condivisione. Wolters Kluwer Tax & Accounting ci ha reso disponibile webdesk, un portale di condivisione straordinariamente efficace attraverso il quale restare costantemente in contatto con la clientela e «vivere» il rapporto in tempo reale o quasi.”

Secondo Bruno Festini Battiferro il successo di un software è racchiuso in pochi ma fondamentali requisiti – semplicità, automatismi, integrazione, e webdesk risponde esattamente alle esigenze.

“La condivisione, garantita nel portale di collaborazione, aumenta sia la positiva esperienza dei clienti nei rapporti con lo Studio, sia la concreta percezione del lavoro e di come dalla condivisione possono nascere idee gestionali, manageriali, finanziarie che portano allo sviluppo e alla crescita.”

La base dei numeri va interpretata e il mestiere del professionista qui si compenetra con un’altra passione di Bruno Festini, il teatro.

“Recitare vuol dire entrare in una parte, in un personaggio, attingere alle sue particolarità e farle proprie per offrirle al pubblico da un palco. Nella mia professione da consulente utilizzo la stessa tecnica, entro nella parte grazie alla collaborazione e condivisione, attingo dalle particolarità delle attività del mio cliente e cerco di farle mie. Voglio capire il più possibile cosa fa il mio cliente, come lo fa. Poi, su una base numerica acquisita grazie alle soluzioni e alle automazioni digitali, sono in grado di proporre soluzioni diverse, offro punti di vista differenti che analizzati insieme possono significare un passo avanti. Dal palcoscenico digitale offro una versione nuova o rinnovata di un’attività.”

Lo Studio New Service, fondato nel 1994, conta oggi 10 persone, alcune delle quali bilingue per soddisfare entrambe le anime altoatesine nella propria lingua d’origine. Il successo dello Studio va ascritto in buona parte ai collaboratori di New Service, alcuni dei quali a bordo fin dall’inizio.

“La tecnologia e il digitale sono sempre state un supporto strategico nel nostro processo di crescita. Sono le tecnologie che ci permettono di fare di più in minor tempo. L’apporto umano è però indispensabile ed è quello che conferisce alla qualità digitale la qualità operativa. La collaborazione con Wolters Kluwer Tax & Accounting è stata sempre costante perché riconosco all’azienda un pregio che ritengo essere grandissimo: la capacità della semplificazione. La genialità nello sviluppo di un software sta nel rendere un’operazione complessa, semplice. Questo ha fatto Wolters Kluwer nel corso degli anni e per questo ci siamo sempre affidati a loro.”

Bruno Festini Battiferro conclude con una riflessione. “La nostra professione non può essere limitata agli adempimenti. Sono importanti e la precisione nell’assolvere a questi obblighi è massima, ma il professionista per svilupparsi ha bisogno di spazi diversi. Sono un montanaro e le montagne mi aiutano a staccare, a ragionare, a interiorizzare. Ho scalato le cime più alte non solo in Italia. Ho affrontato i 6000m ecuadoregni, ho scalato nell’Himalaya e in Perù ed in molte altre parti del mondo. Da tutte queste ascese sono sempre disceso arricchito. Più pronto a offrire la mia visione alla clientela, più lucido nel suggerire una strada o una soluzione ai miei clienti. Come grazie alla musica o al teatro anche con la montagna riesco a trovare spunti che migliorino la qualità delle mie relazioni con la clientela. Qualità che coniugo con le qualità digitali di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia.”

Le due intelligenze, umana e digitale, sono la via per il successo.