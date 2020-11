User Agent per VOIspeed è un’app che semplifica ulteriormente l’attivazione delle postazioni da remoto per lo smart working

TeamSystem Communication, società focalizzata sulla tecnologia di telefonia software VOIspeed, annuncia il rilascio di User Agent per VOIspeed UCloud, un’app che consente di attivare le postazioni di lavoro da remoto in modo ancora più semplice e rapido.

Sempre pronta nel cogliere e soddisfare le esigenze delle imprese, TeamSystem Communication, con questa nuova possibilità di VOIspeed, semplifica ulteriormente l’attivazione delle postazioni di lavoro da remoto. Bastano, infatti, un PC e un paio di cuffie USB o un auricolare per essere pienamente operativi e poter così rispondere al proprio interno, telefonare utilizzando le linee aziendali, nonché sfruttare gli strumenti per la unified communication che questa soluzione al 100% made in Italy mette a disposizione.

Grazie alla sua innovativa architettura, che consente una gestione intelligente degli utenti multi-device, VOIspeed rappresenta oggi uno degli strumenti più efficaci e potenti che le imprese possono avere a disposizione per implementare la modalità di lavoro agile per i propri dipendenti e collaboratori che, a seconda delle necessità, potranno, quindi, gestire oggi le loro chiamate tramite telefoni IP, smartphone, laptop e PC.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Amedeo Benemia, Responsabile Canale Diretto di TeamSystem Communication: «Il periodo che stiamo vivendo ha posto molte realtà davanti una sfida che sta tuttora implicando profondi cambiamenti a livello organizzativo, dettati soprattutto dalla necessità di attivare una modalità di lavoro agile per sempre più dipendenti e collaboratori. Consentire di gestire le chiamate tramite un PC o un laptop, soprattutto nei casi in cui vi siano dipendenti che operano in modalità blended, cioè che lavorano un po’ da casa e un po’ in ufficio, permette di semplificare l’adozione dello smart working per un maggior numero di addetti, lasciando alle organizzazioni un’ampia libertà di scelta e garantendo al contempo la flessibilità di cui oggi più che mai hanno necessità».