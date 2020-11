Le riflessioni di Manhattan Associates sull’applicazione della robotica e dell’automazione nei magazzini o nei centri di distribuzione

Il Covid-19 ha alterato la nostra vita quotidiana e, con questo cambiamento, l’uso della robotica si è esteso, andando oltre i confini dei magazzini e dei centri di distribuzione (DC).

Grazie ai progressi della tecnologia, la consegna via robot per l’ultimo miglio permette di far arrivare gli ordini senza compromettere la salute e la sicurezza di consumatori e corrieri. Alcuni ordini da ristoranti e minimarket sono già consegnati da robot in alcune aree del Regno Unito – ma i retailer come possono adottare questo livello di automazione?

La ricetta di Manhattan Associates per il retail

L’uso della robotica e dell’automazione nei magazzini o nei DC non è certo una novità. I retailer di tutto il mondo hanno perfezionato da tempo l’equilibrio tra essere umano e macchina per aumentare l’efficienza, ridurre gli errori e rendere questa particolare fase della supply chain senza interruzioni e fluida.

In effetti, dalla prima introduzione della robotica nell’industria automobilistica, l’uso di questa tecnologia è cresciuto in modo esponenziale. Ora, una vasta gamma di fabbriche, laboratori, magazzini, impianti energetici, ospedali e altre industrie si affidano alla robotica e all’automazione.

I magazzini e i centri di distribuzione odierni devono garantire flessibilità, scalabilità e ridurre la dipendenza da squadre di lavoratori temporanei o poco affidabili, per soddisfare le loro esigenze operative (soprattutto quando la domanda di e-commerce è così elevata). Quindi, l’introduzione dell’automazione e della robotica è il modo perfetto per raggiungere questo obiettivo.

Con l’utilizzo della robotica e dei processi automatizzati all’interno dei magazzini e dei DC, i retailer possono elaborare gli ordini di e-commerce in modo molto più rapido e sicuro, anziché affidarsi esclusivamente a picker manuali. Implementando strategicamente l’automazione e la robotica, le supply chain possono lavorare 24 ore su 24 senza dover ritardare le consegne e rispettando le aspettative dei clienti.

Perché anche i retailer devono ricorrere di più ai robot

All’interno di un magazzino, tuttavia, è ancora necessario integrare l’automazione con il personale umano per eseguire determinati compiti che i robot semplicemente non sono ancora in grado di svolgere.

Spostandoci attraverso la supply chain, fino alla fase di consegna finale, troviamo una situazione completamente diversa, con la consegna dell’ultimo miglio che si è trasformata profondamente negli ultimi cinque anni. La domanda è: i magazzini devono seguirne l’esempio? È giunto il momento di mettere alla prova le supply chain e di far sì che i retailer utilizzino più i robot per garantire la sicurezza dei dipendenti e l’efficienza operativa?

Riconoscendo i vantaggi della robotica e dell’automazione all’interno del magazzino, molti retailer stanno ora iniziando a considerare come questa tecnologia possa essere utilizzata dentro i loro punti vendita, e non solo. In particolare, negli ultimi mesi i robot sono stati utilizzati come metodi di consegna contactless per garantire la consegna a domicilio anche in piccole comunità locali e a soggetti da tutelare, come gli anziani, senza esporli a rischi.

Certamente, ad ora, rimuovere l’elemento “uomo” dall’intera equazione uomo- macchina è un modo per tenere al sicuro i consumatori e i dipendenti; e inoltre, ha dato ai retailer un assaggio di come potrebbe essere il futuro delle consegne. Però questo è un metodo sostenibile per i retailer? Vedremo una maggiore diffusione di questo metodo oltre a aree locali o supermercati?

Un tocco (del) personale

Il Covid-19 ha accelerato le domande sull’uso della robotica e dell’automazione e ha puntato i riflettori sulle aziende esistenti e sui modelli di vendita al dettaglio. Mentre i retailer iniziano a introdurre sempre più l’automazione nelle loro supply chain e non solo, quindi la domanda da un milione di dollari è questa: il retail abbraccerà la robotica e l’automazione su scala ancora più ampia dopo il Covid-19?

In definitiva, le supply chain sono alimentate dalle persone e sarà sempre necessario un tocco umano. Tuttavia, man mano che la tecnologia diventa più sofisticata, le abitudini dei consumatori e le pratiche commerciali si evolvono, solo il tempo ci dirà come la robotica e l’automazione intrinseche diventeranno nel mondo del warehouse.