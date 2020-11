Il ricco portafoglio data-centric di Information Builders potenzia la piattaforma TIBCO Connected Intelligence per accelerare l’innovazione

TIBCO Software ha annunciato di aver stipulato un accordo per l’acquisizione di Information Builders (ibi), azienda specialista nel mercato del software per dati e analytics, che ci si aspetta venga concluso nel corso del primo trimestre dell’anno fiscale 2021.

Nello specifico, ibi possiede un ricco portafoglio di prodotti e soluzioni affidabili e data-centric, chiave per la trasformazione digitale; e questa gamma completa di funzioni di gestione dei dati e analytics potenzierà la piattaforma Connected Intelligence di TIBCO per indirizzare in modo più completo le esigenze end-to-end dei clienti.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Dan Streetman, chief executive officer di TIBCO: «Gli insight basati sui dati sono più critici che mai. Attraverso l’acquisizione di ibi, otteniamo l’accesso a un nuovo insieme di analytics e di tecnologia, potenziando in modo notevole la nostra capacità di aiutare le aziende più importanti del mondo a risolvere i propri problemi più complessi legati ai dati. L’unione delle nostre due aziende, con competenze notevoli e complementari, offrirà un ulteriore strumento per sfruttare il potenziale dei dati real-time per prendere decisioni più veloci e più smart».

TIBCO con ibi verso un’innovazione sostenibile

ibi aiuta le aziende a gestire dati complessi e scollegati in modo da poter costruire, incorporare e automatizzare intelligence in tutto ciò che fanno. Con una focalizzazione condivisa sull’eccellenza e l’innovazione dei clienti, TIBCO e ibi affiancheranno e lavoreranno insieme ai clienti per trasformare il loro business e promuovere un’innovazione sostenibile.

I prodotti di ibi, al top nella qualità, nella preparazione e nell’integrazione dei dati supporteranno le strategie TIBCO Any Data Hub e Responsive Application Mesh. Inoltre, la strategia Hyperconverged Analytics di TIBCO sarà arricchita dalla soluzione di ibi per le analytics, WebFOCUS.

Per Frank J. Vella, chief executive officer di ibi: «Sfide più complesse nei dati creano la necessità di soluzioni più solide dedicate ai dati. L’unione con TIBCO aiuterà i nostri clienti, che comprendono l’importanza di disporre di soluzioni strategiche data-driven, ad accelerare la propria reazione alle più pressanti opportunità legate ai dati».

Milioni di persone in tutto il mondo utilizzano software ibi tutti i giorni nei mercati della Sanità, dei Servizi Finanziari, della Pubblica Amministrazione, dell’Industria, dei Trasporti, della Logistica e del Retail. Le soluzioni ibi hanno ottenuto più di 40 riconoscimenti per Servizio e supporto eccezionali ai clienti, compresi quelli per la BI Cloud e l’Innovazione tecnologica.

Come concluso da Gerald D. Cohen, fondatore e presidente del consiglio di amministrazione di ibi: «Abbiamo fondato Information Builders con la visione di un nuovo prodotto di business intelligence che avrebbe consentito ai non-programmatori di costruire da sé le proprie applicazioni di reporting. Siamo orgogliosi di ciò che ibi ha realizzato in oltre quattro decenni di innovazione ed è un privilegio unire le forze con un’azienda che cura i propri clienti tanto quanto noi. Prevedo un futuro molto brillante per le nostre soluzioni, il nostro team e in special modo i nostri clienti».