Trend Micro è sponsor partner dell’evento Clusit e presenta le ultime novità per la protezione degli ambienti cloud, tra cui Cloud One

Trend Micro ha annunciato la sua partecipazione in qualità di sponsor Partner al Security Summit Streaming Edition.

Security Summit Streaming Edition si propone di analizzare lo stato dell’arte della cybersecurity e di delinearne in maniera indipendente le prospettive per creare una vera e propria cultura sui temi della sicurezza delle informazioni, delle reti e delle infrastrutture informatiche. L’evento, organizzato da Clusit – Associazione Italiana per la Sicurezza Informatica – e da Astrea, Agenzia di Comunicazione e Marketing specializzata nell’organizzazione di eventi e nella formazione, si svolge online nel corso di tre giornate dal 10 al 12 novembre 2020, con accesso gratuito e interazione per i partecipanti.

Security Summit Streaming Edition si aprirà con la presentazione della nuova edizione del Rapporto Clusit 2020 sulla sicurezza informatica, in primo piano i dati sul cybercrime aggiornati al primo semestre e i contributi di attualità di esperti, istituzioni e aziende.

Più sicurezza grazie a Cloud One

Trend Micro partecipa a questa importante manifestazione con il Country Manager Gastone Nencini e il Sales Engineer Simone Santi. Il tema principale sarà la sicurezza degli ambienti cloud, sempre più strategici nel percorso di digitalizzazione delle aziende, protetti grazie a Cloud One, l’innovativa soluzione Trend Micro nativa per il cloud, che permette agli sviluppatori di sviluppare le applicazioni utilizzando il servizio cloud che preferiscono e gestendo allo stesso tempo i rischi.

Cloud One è stata progettata per aiutare le aziende a soddisfare le priorità del cloud maggiormente strategiche e concentra la più ampia gamma di capacità di sicurezza del settore in una singola piattaforma. Consente di migrare le applicazioni esistenti nel cloud, erogare nuove applicazioni cloud-native e raggiungere l’eccellenza operativa nel cloud.

È la prima piattaforma del suo genere e ha la flessibilità per risolvere immediatamente le sfide e l’innovazione per evolvere rapidamente, attraverso i servizi cloud. Cloud One include il servizio di sicurezza dei workflow, la protezione dei container e una nuova soluzione per proteggere applicazioni, reti, file storage e per assicurare che l’infrastruttura cloud sia configurata in maniera ottimale.

Nel corso dell’evento sarà possibile anche accedere a un virtual desk, dove poter dialogare con Trend Micro e scaricare materiale informativo.

Gli interventi Trend Micro in agenda

10 Novembre

09:00-11:00 – Sessione plenaria

Presentazione del Rapporto Clusit 2020

Con la partecipazione di Gastone Nencini, Country Manager Trend Micro Italia

11 Novembre

11:30-13:00

Trend Micro Cloud One: Sicurezza semplificata e specifica per i tuoi ambienti cloud