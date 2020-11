Vmware e Samsung sono alleate per accelerare la trasformazione verso il 5G dei Communication Service Provider

VMware ha annunciato una collaborazione con Samsung Electronics per rafforzare ulteriormente la propria leadership nel 5G. Attraverso questa partnership, le due aziende cercano di aiutare i Communication Service Provider (CSP) a soddisfare i requisiti delle reti 5G e ad accelerare il roll-out del 5G ottimizzando il portafoglio di offerte telco di Samsung, dal Core all’Edge alla RAN, sia per le funzioni di rete containerizzate (CNF) che per le funzioni di rete virtualizzate (VNF) con la VMware Telco Cloud Platform.

Con il 5G che continua a crescere e guadagnare attenzione, i CSP avranno bisogno di una rete nativa cloud che migliori velocemente la flessibilità e l’efficienza dell’implementazione dei servizi in nuovi segmenti verticali. Allo stesso tempo, i CSP possono raggiungere questo obiettivo solo con una rete automatizzata in primo luogo in-the-cloud, progettata per semplificare la gestione e le operations, riducendo al contempo i costi operativi.

Insieme per supportare l’agilità necessaria per le reti 5G

La collaborazione tra Samsung e VMware mira ad accelerare il ciclo di innovazione attraverso una migliore progettazione della rete end-to-end e a supportare l’agilità necessaria per le reti 5G. Con VMware Telco Cloud Platform, i CSP possono implementare una rete 5G nativa per il cloud, definita da software, che accelera la fornitura di servizi e applicazioni su cloud telco distribuiti con coerenza operativa, gestione integrata del ciclo di vita e automazione multi-layer, mantenendo al contempo prestazioni, scalabilità e affidabilità di livello carrier-grade.

Nel’’ambito di questa collaborazione, le aziende hanno lavorato insieme presso il laboratorio di Samsung per ottimizzare e accelerare la disponibilità dei vari VNF e CNF di Samsung, come vRAN, 5G Core, MEC, Management e Analytics, con la piattaforma VMware Telco Cloud Platform. I VNF e i CNF di Samsung sono stati e continuano a essere integrati con VMware Ready for Telco Cloud. Il programma supporterà Samsung nell’accelerare l’integrazione e la distribuzione dei servizi 5G-ready sulla piattaforma VMware Telco Cloud Platform, consentendo così ai CSP di accelerare il time to deploy e il time to revenue.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Wonil Roh, Senior Vice President e Head of Product Strategy, Networks Business di Samsung Electronics: «Con le reti 5G innovative e aperte che iniziano a trasformare il panorama, Samsung vede del valore nell’offrire – insieme a VMware – soluzioni carrier-grade che aiutano i CSP ad abbracciare facilmente la tecnologia nativa del cloud e a fornire in modo efficiente le nostre funzioni e servizi di rete attraverso le loro reti 5G con l’automazione».

Per Shekar Ayyar, executive vice president e general manager della Telco and Edge Cloud Business Unit di VMware: «L’infrastruttura che supporta il 5G dipenderà dalle funzioni di rete virtualizzate e containerizzate fornite da piattaforme telco e edge cloud definite dal software. Siamo entusiasti di collaborare con Samsung per fornire soluzioni carrier-grade che sfruttano il portafoglio VMware Telco Cloud per aiutare i CSP a cogliere questo momento e a trasformarsi in innovatori tecnologici all’avanguardia».

Infine, per Patrick Filkins, senior research analyst di IDC: «Gli investimenti 5G continueranno ad accelerare a livello globale e, nel tempo, crescerà l’attenzione dei CSP alla fornitura di Enhanced Mobile Broadband (eMBB) per includere Ultra-Reliable Low-latency Communications (URLLC) e Massive Machine-type Communications (mMTC), sfruttando la nuova infrastruttura core, edge e RAN. Per supportare in modo efficiente e simultaneo questi nuovi servizi, i CSP devono adottare architetture cloud-native in grado di fornire l’agilità del servizio, l’innovazione e l’ottimizzazione end-to-end per soddisfare le esigenze dei clienti di oggi e di domani. VMware e Samsung hanno dimostrato la loro leadership nel 5G e riteniamo che questa partnership sia vantaggiosa per i CSP che devono modernizzare la propria infrastruttura di rete».