Register.it spiega perchè è così importante per un’azienda avere un Certificato SSL OV

I Certificati SSL non sono tutti uguali

Esistono principalmente tre tipologie di validazione che una Certification Authority, l’ente che emette il certificato e ne garantisce l’autenticità, può effettuare sul richiedente:

• Validazione del solo dominio (Certificato SSL DV)

Il certificato con questa tipologia di validazione, andrà a validare solo il dominio per la quale è stato fatto richiesta e non mostrerà alcuna informazione sull’organizzazione richiedente. Con questa tipologia di certificato non si potrà garantire che il sito sul quale stiamo navigando sia effettivamente legato all’azienda che ne ha fatto richiesta. Viene infatti spesso utilizzato (soprattutto quello emesso gratuitamente) per effettuare truffe online denominate phishing, dove un utente viene tratto in inganno dal fatto che il sito venga visualizzato come sicuro (in quanto è in https) anche se in realtà stiamo consegnando i nostri dati a persone malevole. Questo certificato non è assolutamente consigliato alle società che hanno un sito di e-commerce in quanto non garantisce l’attendibilità della società richiedente.

• Validazione dell’organizzazione (Certificato SSL OV)

Con questo tipo di certificato, l’ente certificatorio andrà ad effettuare una verifica societaria sul richiedente per garantirne l’esistenza (da non sottovalutare in caso di e-commerce). Le informazioni del richiedente saranno contenute all’interno del certificato stesso. Chi effettuerà acquisti su un sito che fornisce questa tipologia di protezione avrà la garanzia di acquistare da una società verificata. Infatti solo con un certificato di tipo OV o EV (dove avviene una verifica societaria) si potrà evitare fenomeni di “phishing” del proprio sito web; di questo ne beneficierà la reputazione del brand.

• Validazione estesa (Certificato SSL EV)

Grazie a questo certificato, rilasciato dopo un processo molto accurato sullo stato di salute dell’azienda richiedente, si potrà mostrare, all’interno di una barra verde nel browser, il nome stesso dell’azienda, garantendo al proprio visitatore la massima attendibilità dello store dalla quale sta effettuando i propri acquisti.

SSL Business: perché sono flessibili

Sui certificati di tipo OV ed EV sarà possibile acquistare l’opzione Wildcard, che ti permetterà, attraverso l’utilizzo di un solo certificato, di proteggere tutti i tuoi sottodomini (esempio: blog.tuodominio.it; shop.tuodominio.it; www.tuodominio.it; etc..) oppure l’opzione SAN che ti permetterà di proteggere, all’interno dello stesso certificato, fino a 250 domini appartenenti alla stessa società ma con “common name” differenti (esempio: shop.primodominio.it; www.secondodominio.com; nomemacchina.dominio.local). Questa ultima opzione risulta particolarmente interessante per quelle società che hanno più brand da proteggere all’interno di uno stesso certificato.

SSL Business: perché un’azienda dovrebbe preferirlo ad uno gratuito

Il vantaggio principale, che un’azienda potrà trarre da questa tipologia di certificati è sicuramente il fatto di poter garantire ai propri visitatori, l’attendibilità del brand che sta dietro al sito web; inoltre il cliente avrà la certezza di acquistare da un e-commerce legato ad una società verificata da un ente esterno che ne garantisca la stabilità societaria. Questo è un aspetto molto importante che non deve essere sottovalutato, perché è sicuramente importante trasmettere i propri dati attraverso un canale sicuro (https) ma è altrettanto importante determinare coloro che entreranno in possesso dei miei dati (validazione aziendale del richiedente).

SSL Business: perché scegliere Register.it

Register.it ha voluto scegliere, per i propri clienti, solo i migliori certificati ssl a validazione aziendale, presenti sul mercato, rilasciati da una Certification Authority, Sectigo, che risulta essere leader a livello mondiale nella sicurezza del web. Garantiamo inoltre al cliente un completo supporto nella fase di richiesta ed installazione del certificato acquistato. Grazie alla professionalità ed alla fiducia che siamo riusciti a trasmettere ai nostri clienti siamo diventati in pochi anni la prima azienda in Italia per numero di Certificati SSL emessi.

Register.it inoltre, è uno dei principali player europei di servizi professionali per la presenza in Rete di persone e aziende, grazie alle diverse tipologie di servizi offerti quali domini, hosting, email, PEC, server, siti web, e-commerce, soddisfando le esigenze di oltre 200.000 professionisti e PMI.

Approfitta dell’offerta Register.it

Per il mese della sicurezza, che coincide con il mese di novembre, Register.it ha deciso di mettere in promozione i propri certificati SSL Business. Potrai beneficiare di uno sconto del 30% sull’acquisto di un certificato SSL business se acquisti entro il 15 novembre e durante la settimana del black Friday (dal 23 al 29 novembre).