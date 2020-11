Il cruscotto Red Hat Insights fornisce rilevamento automatico, valutazione dello stato e della sicurezza per SAP HANA su Red Hat Enterprise Linux

Red Hat Insights è stato progettato per offrire il decennale know-how di Red Hat su Linux come servizio di monitoraggio e ripristino proattivo. Come parte di tutte le sottoscrizioni Red Hat Enterprise Linux (RHEL), incluso RHEL 8.3, Red Hat sta introducendo la sua prima visualizzazione application-focused per le implementazioni SAP HANA con l’obiettivo di semplificare la gestione di sistemi SAP e contribuire a migliorare la sicurezza su RHEL.

All’inizio di quest’anno, è stato annunciato l’ampliamento delle funzionalità di Red Hat Insights e Red Hat Smart Management per rendere ancora più facile la gestione degli ambienti Red Hat Enterprise Linux (RHEL) in scala. Insights ha integrato ulteriori servizi per fornire una visibilità completa sui rischi per la sicurezza e l’efficienza operativa, mentre lo Smart Management con Red Hat Satellite offre l’integrazione diretta con Insights per rimediare ai rischi identificati direttamente dall’interno di Insights.

Migliore visibilità delle applicazioni SAP in tutti gli ambienti Red Hat grazie alla nuova dashboard

La gestione delle applicazioni SAP su più piattaforme richiede in genere viste separate di ambienti specifici, che possono essere sia dispendiose in termini di tempo che soggette a errori umani. Insights ora identifica automaticamente i sistemi SAP e i profili SAP Identifier (SID), fornendo una dashboard accurata per visualizzare i rischi per lo stato di salute e la sicurezza del sistema specificamente per l’infrastruttura SAP.

Con la nuova dashboard Insights per SAP, gli amministratori possono caricare automaticamente tutte le loro applicazioni SAP in tutti gli ambienti per accedere ai loro dati e alle informazioni sui rischi da un unico pannello di controllo. L’identificazione automatica del sistema può aggiungere maggiore facilità per visualizzare lo stato di salute e di ottimizzazione dell’infrastruttura SAP.

Identificare e risolvere i rischi di sicurezza e di configurazione all’interno dei sistemi SAP

Con Insights, è possibile identificare più rapidamente i problemi di sicurezza e di configurazione e ottenere consigli per la risoluzione dei problemi. Insights viene regolarmente aggiornato con nuove regole per avvisare gli operatori di eventuali errori di configurazione e altri rischi di sistema, come le vulnerabilità di sicurezza, consentendo agli utenti di filtrare per SAP ID.

Per le implementazioni SAP su scala aziendale, Insights può fungere da moltiplicatore di forza per i team operativi IT, verificando in modo proattivo i sistemi rispetto alle note Vulnerabilità ed Esposizioni Comuni (CVE) e notificando i team appropriati con i consigli per la risoluzione.

Inoltre, Insights integra il servizio SAP EarlyWatch Alert in modo da poter ottenere informazioni sul sistema operativo e sui componenti SAP. I clienti che utilizzano lo Smart Management (incluso con Red Hat Enterprise Linux per le soluzioni SAP) hanno il vantaggio aggiuntivo di risoluzioni push-button per intervenire sui problemi, su larga scala, in tutto l’ambiente SAP.

Identificare e risolvere rapidamente i problemi nelle applicazioni mission critical

Quando le performance delle applicazioni critiche diminuiscono, la riduzione del tempo necessario per porre rimedio alla situazione rappresenta un fattore vitale per ridurre i costi e mantenere la continuità del business. La dashboard per SAP consente ai team IT di rispondere più rapidamente a un allarme nei cluster SAP e aiuta gli amministratori a gestire le applicazioni SAP e a identificare i rischi prima che vengano sfruttati. I problemi di performance e il livello di rischio sono segnalati nel sistema e visibili nel pannello di controllo, fornendo la possibilità di identificare più prontamente il problema, capire da dove proviene e intervenire se necessario.